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Ожирение обходится экономике Британии в 25 миллиардов долларов ежегодно - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Ожирение обходится экономике Британии в 25 миллиардов долларов ежегодно
Ожирение обходится экономике Британии в 25 миллиардов долларов ежегодно - 25.09.2026, ПРАЙМ
Ожирение обходится экономике Британии в 25 миллиардов долларов ежегодно
Ожирение обходится экономике Великобритании более чем в 25 миллиардов долларов ежегодно, сообщает телеканал GB News со ссылкой на исследование независимой... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T13:43+0300
2026-09-25T13:44+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Ожирение обходится экономике Великобритании более чем в 25 миллиардов долларов ежегодно, сообщает телеканал GB News со ссылкой на исследование независимой организации Office for Health Economics. "Кризис ожирения обходится национальной экономике примерно в 20 миллиардов фунтов стерлингов (около 26,5 миллиарда долларов – ред.) ежегодно", - отмечает телеканал. По данным исследования, две трети взрослых британцев в настоящее время имеют лишний вес или ожирение, причем в Великобритании фиксируется наиболее высокая потеря продуктивности в пересчете на человека среди восьми европейских стран, данные которых были проанализированы. В число этих также стран входят Германия, Франция, Италия и Испания. А если учитывать еще и прямые медицинские затраты, связанные с ожирением, то общая сумма потерь британской экономики достигает почти 45 миллиардов долларов, отмечает телеканал.
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мировая экономика, великобритания, германия, франция
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ
13:43 25.09.2026 (обновлено: 13:44 25.09.2026)
 
Ожирение обходится экономике Британии в 25 миллиардов долларов ежегодно

GB News: ожирение обходится экономике Британии более чем в 25 миллиардов долларов в год

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Ожирение обходится экономике Великобритании более чем в 25 миллиардов долларов ежегодно, сообщает телеканал GB News со ссылкой на исследование независимой организации Office for Health Economics.
"Кризис ожирения обходится национальной экономике примерно в 20 миллиардов фунтов стерлингов (около 26,5 миллиарда долларов – ред.) ежегодно", - отмечает телеканал.
По данным исследования, две трети взрослых британцев в настоящее время имеют лишний вес или ожирение, причем в Великобритании фиксируется наиболее высокая потеря продуктивности в пересчете на человека среди восьми европейских стран, данные которых были проанализированы. В число этих также стран входят Германия, Франция, Италия и Испания.
А если учитывать еще и прямые медицинские затраты, связанные с ожирением, то общая сумма потерь британской экономики достигает почти 45 миллиардов долларов, отмечает телеканал.
 
Мировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯ
 
 
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