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Ожирение обходится экономике Британии в 25 миллиардов долларов ежегодно

Ожирение обходится экономике Британии в 25 миллиардов долларов ежегодно - 25.09.2026, ПРАЙМ

Ожирение обходится экономике Британии в 25 миллиардов долларов ежегодно

Ожирение обходится экономике Великобритании более чем в 25 миллиардов долларов ежегодно, сообщает телеканал GB News со ссылкой на исследование независимой... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T13:43+0300

2026-09-25T13:43+0300

2026-09-25T13:44+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Ожирение обходится экономике Великобритании более чем в 25 миллиардов долларов ежегодно, сообщает телеканал GB News со ссылкой на исследование независимой организации Office for Health Economics. "Кризис ожирения обходится национальной экономике примерно в 20 миллиардов фунтов стерлингов (около 26,5 миллиарда долларов – ред.) ежегодно", - отмечает телеканал. По данным исследования, две трети взрослых британцев в настоящее время имеют лишний вес или ожирение, причем в Великобритании фиксируется наиболее высокая потеря продуктивности в пересчете на человека среди восьми европейских стран, данные которых были проанализированы. В число этих также стран входят Германия, Франция, Италия и Испания. А если учитывать еще и прямые медицинские затраты, связанные с ожирением, то общая сумма потерь британской экономики достигает почти 45 миллиардов долларов, отмечает телеканал.

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мировая экономика, великобритания, германия, франция