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Средняя пенсия неработающих россиян в августе достигла 26 тысяч рублей

Средняя пенсия неработающих россиян в августе достигла 26 тысяч рублей - 25.09.2026, ПРАЙМ

Средняя пенсия неработающих россиян в августе достигла 26 тысяч рублей

Средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян в августе достиг почти 26 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T01:10+0300

2026-09-25T01:10+0300

2026-09-25T01:10+0300

россия

общество

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян в августе достиг почти 26 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным ведомства, 1 августа средняя пенсия неработающих граждан составила 25 849 рублей. В аналогичный период 2025 года неработающие пенсионеры получали около 24 013 рублей. Самая высокая пенсия неработающих граждан в августе пришлась на Чукотский автономный округ - 43 986 рублей.

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