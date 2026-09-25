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Средняя пенсия неработающих россиян в августе достигла 26 тысяч рублей
Средняя пенсия неработающих россиян в августе достигла 26 тысяч рублей - 25.09.2026, ПРАЙМ
Средняя пенсия неработающих россиян в августе достигла 26 тысяч рублей
Средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян в августе достиг почти 26 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T01:10+0300
2026-09-25T01:10+0300
2026-09-25T01:10+0300
россия
общество
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян в августе достиг почти 26 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, 1 августа средняя пенсия неработающих граждан составила 25 849 рублей. В аналогичный период 2025 года неработающие пенсионеры получали около 24 013 рублей.
Самая высокая пенсия неработающих граждан в августе пришлась на Чукотский автономный округ - 43 986 рублей.
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россия, общество
Средняя пенсия неработающих россиян в августе достигла 26 тысяч рублей
Средняя пенсия неработающих россиян в августе достигла 26 тысяч рублей
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян в августе достиг почти 26 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, 1 августа средняя пенсия неработающих граждан составила 25 849 рублей. В аналогичный период 2025 года неработающие пенсионеры получали около 24 013 рублей.
Самая высокая пенсия неработающих граждан в августе пришлась на Чукотский автономный округ - 43 986 рублей.