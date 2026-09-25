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Песков ответил на вопрос о безопасности на Черном море

Песков ответил на вопрос о безопасности на Черном море - 25.09.2026, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о безопасности на Черном море

Предметных разговоров по вопросу обеспечения безопасности судоходства на Черном море после соответствующей инициативы Турции не было, сообщил пресс-секретарь... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T15:32+0300

2026-09-25T15:32+0300

2026-09-25T15:57+0300

россия

черное море

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Предметных разговоров по вопросу обеспечения безопасности судоходства на Черном море после соответствующей инициативы Турции не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента отметил, что Турция выдвинула предложения по вопросу безопасности судоходства на Черном море."Каких-то таких предметных переговоров по этой теме нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, ведутся ли какие-то обсуждения безопасности на Черном море.

черное море

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россия, черное море, дмитрий песков