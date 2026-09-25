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Песков: необходимо отменить санкции на российский дизель - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Песков: необходимо отменить санкции на российский дизель
Песков: необходимо отменить санкции на российский дизель - 25.09.2026, ПРАЙМ
Песков: необходимо отменить санкции на российский дизель
Для насыщения международных рынков российским дизтопливом необходимо комплексное решение, но в первую очередь - отмена санкций, чтобы оно поступало без... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T15:34+0300
2026-09-25T15:59+0300
россия
черное море
дмитрий песков
запад
сша
ес
financial times
дональд трамп
дизель
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Для насыщения международных рынков российским дизтопливом необходимо комплексное решение, но в первую очередь - отмена санкций, чтобы оно поступало без ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Для того, чтобы международные рынки были насыщены, то дизель должен беспрепятственно попадать. То есть без каких-либо санкций, без каких-либо ограничений и так далее. Поэтому здесь возможно только комплексное решение", - сказал Песков.Пресс-секретарь главы государства пояснил, что, помимо отмены санкций, необходимо также обеспечить российские запасы дизельного топлива, открыть экспорт и обеспечить безопасное судоходство в Черном море.Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью газете Financial Times заявил, что Евросоюзу грозит самая суровая зима с 2022 года из-за аномально высоких цен на дизельное топливо. Чиновник также призвал президента США Дональда Трампа не вводить запрет на экспорт дизельного топлива в Европу, заявив о намерении поднять этот вопрос в преддверии встречи министров энергетики ЕС в Дублине на следующей неделе.Российское руководство и представители топливно-энергетического комплекса неоднократно подчеркивали, что, несмотря на западные санкции и ограничения, страна сохраняет статус надежного участника глобального энергетического рынка.Россия также не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, черное море, дмитрий песков, запад, сша, ес, financial times, дональд трамп, дизель
РОССИЯ, Черное море, Дмитрий Песков, ЗАПАД, США, ЕС, Financial Times, Дональд Трамп, дизель
15:34 25.09.2026 (обновлено: 15:59 25.09.2026)
 
Песков: необходимо отменить санкции на российский дизель

Песков: для насыщения международных рынков российским дизелем необходимо отмена санкций

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Для насыщения международных рынков российским дизтопливом необходимо комплексное решение, но в первую очередь - отмена санкций, чтобы оно поступало без ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для того, чтобы международные рынки были насыщены, то дизель должен беспрепятственно попадать. То есть без каких-либо санкций, без каких-либо ограничений и так далее. Поэтому здесь возможно только комплексное решение", - сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства пояснил, что, помимо отмены санкций, необходимо также обеспечить российские запасы дизельного топлива, открыть экспорт и обеспечить безопасное судоходство в Черном море.
Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью газете Financial Times заявил, что Евросоюзу грозит самая суровая зима с 2022 года из-за аномально высоких цен на дизельное топливо. Чиновник также призвал президента США Дональда Трампа не вводить запрет на экспорт дизельного топлива в Европу, заявив о намерении поднять этот вопрос в преддверии встречи министров энергетики ЕС в Дублине на следующей неделе.
Российское руководство и представители топливно-энергетического комплекса неоднократно подчеркивали, что, несмотря на западные санкции и ограничения, страна сохраняет статус надежного участника глобального энергетического рынка.
Россия также не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
РОССИЯЧерное мореДмитрий ПесковЗАПАДСШАЕСFinancial TimesДональд Трампдизель
 
 
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