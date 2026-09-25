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В Пензенской области отменен план "Ковер"

В Пензенской области отменен план "Ковер" - 25.09.2026, ПРАЙМ

В Пензенской области отменен план "Ковер"

Расширен второй абзац, уточняется время. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T08:23+0300

2026-09-25T08:23+0300

2026-09-25T08:23+0300

россия

общество

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Расширен второй абзац, уточняется время. САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. План "Ковер" отменен в Пензенской области, запрет на использование воздушного пространства снят, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Специальный режим был введен в регионе в 22.49 мск в четверг и действовал более восьми часов. "На территории Пензенской области отменен план "Ковер" и режим "Беспилотная опасность". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".

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