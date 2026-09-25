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В Пензенской области отменен план "Ковер"
В Пензенской области отменен план "Ковер" - 25.09.2026, ПРАЙМ
В Пензенской области отменен план "Ковер"
Расширен второй абзац, уточняется время. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T08:23+0300
2026-09-25T08:23+0300
2026-09-25T08:23+0300
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общество
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Расширен второй абзац, уточняется время.
САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. План "Ковер" отменен в Пензенской области, запрет на использование воздушного пространства снят, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Специальный режим был введен в регионе в 22.49 мск в четверг и действовал более восьми часов.
"На территории Пензенской области отменен план "Ковер" и режим "Беспилотная опасность". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
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россия, общество
В Пензенской области отменен план "Ковер"
В Пензенской области отменили план "Ковер" и режим "Беспилотная опасность"
Расширен второй абзац, уточняется время.
САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. План "Ковер" отменен в Пензенской области, запрет на использование воздушного пространства снят, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Специальный режим был введен в регионе в 22.49 мск в четверг и действовал более восьми часов.
"На территории Пензенской области отменен план "Ковер" и режим "Беспилотная опасность". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".