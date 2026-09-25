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В ЕК призвали ЕС отказаться от гонки по созданию ИИ - 25.09.2026, ПРАЙМ
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В ЕК призвали ЕС отказаться от гонки по созданию ИИ
В ЕК призвали ЕС отказаться от гонки по созданию ИИ - 25.09.2026, ПРАЙМ
В ЕК призвали ЕС отказаться от гонки по созданию ИИ
Евросоюзу следует меньше концентрироваться на попытках выиграть у США и Китая гонку по созданию наиболее передовых моделей искусственного интеллекта и вместо... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T10:48+0300
2026-09-25T10:48+0300
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БРЮССЕЛЬ, 25 сен - ПРАЙМ. Евросоюзу следует меньше концентрироваться на попытках выиграть у США и Китая гонку по созданию наиболее передовых моделей искусственного интеллекта и вместо этого использовать ИИ для повышения отстающей производительности европейской экономики, сообщает Politico со ссылкой на содержание закрытых консультаций Еврокомиссии. "США и Китай могут лидировать в разработке моделей и создании вычислительных мощностей, однако Европа все еще может получить преимущества, применяя имеющиеся модели ИИ в здравоохранении, промышленности и государственных услугах", - такую позицию изложил эксперт Еврокомиссии на закрытом семинаре, следует из презентации, с которой ознакомилось издание. Участникам было предложено "перевернуть логику" европейской дискуссии об ИИ. Специальный представитель ЕС по промышленному ИИ Джим Хагеманн Снабе, в свою очередь, заявил всем 27 еврокомиссарам на закрытом семинаре 4 сентября, что искусственный интеллект представляет для Европы "лучшую возможность ускорить рост в здравоохранении, сельском хозяйстве, транспорте, обороне и промышленности". Еврокомиссия намерена до декабря определить наиболее перспективные способы применения ИИ в различных секторах экономики, изучить возможные пилотные проекты, а также потребности в моделях, микросхемах и вычислительных мощностях. Итоговый доклад и новая стратегия должны быть подготовлены в начале 2027 года. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что Европе необязательно лидировать в разработке передовых моделей ИИ, однако ЕС должен стремиться "извлекать из него максимальную пользу", одновременно контролируя связанные с технологией риски.
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мировая экономика, европа, китай, сша, урсула фон дер ляйен, ес, politico
Мировая экономика, ЕВРОПА, КИТАЙ, США, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Politico
10:48 25.09.2026
 
В ЕК призвали ЕС отказаться от гонки по созданию ИИ

Politico: ЕС надо меньше концентрироваться на гонке по созданию передовых моделей ИИ

© Unsplash/Markus SpiskeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
© Unsplash/Markus Spiske
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БРЮССЕЛЬ, 25 сен - ПРАЙМ. Евросоюзу следует меньше концентрироваться на попытках выиграть у США и Китая гонку по созданию наиболее передовых моделей искусственного интеллекта и вместо этого использовать ИИ для повышения отстающей производительности европейской экономики, сообщает Politico со ссылкой на содержание закрытых консультаций Еврокомиссии.
"США и Китай могут лидировать в разработке моделей и создании вычислительных мощностей, однако Европа все еще может получить преимущества, применяя имеющиеся модели ИИ в здравоохранении, промышленности и государственных услугах", - такую позицию изложил эксперт Еврокомиссии на закрытом семинаре, следует из презентации, с которой ознакомилось издание.
Участникам было предложено "перевернуть логику" европейской дискуссии об ИИ.
Специальный представитель ЕС по промышленному ИИ Джим Хагеманн Снабе, в свою очередь, заявил всем 27 еврокомиссарам на закрытом семинаре 4 сентября, что искусственный интеллект представляет для Европы "лучшую возможность ускорить рост в здравоохранении, сельском хозяйстве, транспорте, обороне и промышленности".
Еврокомиссия намерена до декабря определить наиболее перспективные способы применения ИИ в различных секторах экономики, изучить возможные пилотные проекты, а также потребности в моделях, микросхемах и вычислительных мощностях. Итоговый доклад и новая стратегия должны быть подготовлены в начале 2027 года.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что Европе необязательно лидировать в разработке передовых моделей ИИ, однако ЕС должен стремиться "извлекать из него максимальную пользу", одновременно контролируя связанные с технологией риски.
 
Мировая экономикаЕВРОПАКИТАЙСШАУрсула фон дер ЛяйенЕСPolitico
 
 
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