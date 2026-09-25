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Пункты пропуска на границе с Польшей и Литвой закроют на техобслуживание - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Пункты пропуска на границе с Польшей и Литвой закроют на техобслуживание
Пункты пропуска на границе с Польшей и Литвой закроют на техобслуживание - 25.09.2026, ПРАЙМ
Пункты пропуска на границе с Польшей и Литвой закроют на техобслуживание
Пункты пропуска на границе с Польшей и Литвой в Калининградской области с 30 сентября по 21 октября поочередно закроют на техобслуживание, движение будет... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T15:23+0300
2026-09-25T15:23+0300
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польша
литва
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КАЛИНИНГРАД, 25 сен – ПРАЙМ. Пункты пропуска на границе с Польшей и Литвой в Калининградской области с 30 сентября по 21 октября поочередно закроют на техобслуживание, движение будет временно приостановлено, сообщает пресс-служба калининградской областной таможни. "С 30 сентября по 21 октября 2026 года в Калининградской области на время технического обслуживания будут полностью отключать электропитание пунктов пропуска через госграницу РФ. Из‑за этого движение через них временно приостановят", - говорится в сообщении. Уточняется, что отключения пройдут с 09.00 (10.00 мск) до 13.00 (14.00 мск). "МАПП Советск - 30.09.2026; МАПП Чернышевское - 05.10.2026; ЖДПП Нестеров - 07.10.2026; МАПП Мамоново (Гжехотки) - 14.10.2026; МАПП Багратионовск - 16.10.2026; МПП Калининград (участок в город Балтийск) - 21.10.2026", - добавили в пресс-службе. В остальное время пункты пропуска будут работать в обычном режиме.
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россия, польша, литва
РОССИЯ, ПОЛЬША, ЛИТВА
15:23 25.09.2026
 
Пункты пропуска на границе с Польшей и Литвой закроют на техобслуживание

КПП на границе с Польшей и Литвой в Калининградской области закроют на техобслуживание

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КАЛИНИНГРАД, 25 сен – ПРАЙМ. Пункты пропуска на границе с Польшей и Литвой в Калининградской области с 30 сентября по 21 октября поочередно закроют на техобслуживание, движение будет временно приостановлено, сообщает пресс-служба калининградской областной таможни.
"С 30 сентября по 21 октября 2026 года в Калининградской области на время технического обслуживания будут полностью отключать электропитание пунктов пропуска через госграницу РФ. Из‑за этого движение через них временно приостановят", - говорится в сообщении.
Уточняется, что отключения пройдут с 09.00 (10.00 мск) до 13.00 (14.00 мск).
"МАПП Советск - 30.09.2026; МАПП Чернышевское - 05.10.2026; ЖДПП Нестеров - 07.10.2026; МАПП Мамоново (Гжехотки) - 14.10.2026; МАПП Багратионовск - 16.10.2026; МПП Калининград (участок в город Балтийск) - 21.10.2026", - добавили в пресс-службе.
В остальное время пункты пропуска будут работать в обычном режиме.
 
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