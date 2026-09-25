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Посол Китая в Москве заявил о рекордном товарообороте с Россией

Посол Китая в Москве заявил о рекордном товарообороте с Россией - 25.09.2026, ПРАЙМ

Посол Китая в Москве заявил о рекордном товарообороте с Россией

Двусторонний товарооборот России и Китая по итогам 2026 года установит новый рекорд, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T19:43+0300

2026-09-25T19:43+0300

2026-09-25T19:43+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Двусторонний товарооборот России и Китая по итогам 2026 года установит новый рекорд, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. По словам дипломата, в настоящее время наблюдается расширение масштабов и углубление торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией. "За январь-август текущего года объем двусторонней торговли достиг 185 миллиардов долларов США, увеличившись на 28% в сравнении с аналогичными периодом прошлого года. Мы ожидаем, что по итогам года этот показатель обновит рекорд", - сказал он на приеме по случаю 77-й годовщины образования КНР и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Посол также подчеркнул, что доля расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле превышает 99%.

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россия, мировая экономика, китай, кнр, москва