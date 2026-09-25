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Посол Китая в Москве заявил о рекордном товарообороте с Россией - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Посол Китая в Москве заявил о рекордном товарообороте с Россией
Посол Китая в Москве заявил о рекордном товарообороте с Россией - 25.09.2026, ПРАЙМ
Посол Китая в Москве заявил о рекордном товарообороте с Россией
Двусторонний товарооборот России и Китая по итогам 2026 года установит новый рекорд, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T19:43+0300
2026-09-25T19:43+0300
россия
мировая экономика
китай
кнр
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Двусторонний товарооборот России и Китая по итогам 2026 года установит новый рекорд, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. По словам дипломата, в настоящее время наблюдается расширение масштабов и углубление торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией. "За январь-август текущего года объем двусторонней торговли достиг 185 миллиардов долларов США, увеличившись на 28% в сравнении с аналогичными периодом прошлого года. Мы ожидаем, что по итогам года этот показатель обновит рекорд", - сказал он на приеме по случаю 77-й годовщины образования КНР и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Посол также подчеркнул, что доля расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле превышает 99%.
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россия, мировая экономика, китай, кнр, москва
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, МОСКВА
19:43 25.09.2026
 
Посол Китая в Москве заявил о рекордном товарообороте с Россией

Посол Ханьхуэй: товарооборот России и Китая по итогам 2026 года установит новый рекорд

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Двусторонний товарооборот России и Китая по итогам 2026 года установит новый рекорд, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
По словам дипломата, в настоящее время наблюдается расширение масштабов и углубление торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией.
"За январь-август текущего года объем двусторонней торговли достиг 185 миллиардов долларов США, увеличившись на 28% в сравнении с аналогичными периодом прошлого года. Мы ожидаем, что по итогам года этот показатель обновит рекорд", - сказал он на приеме по случаю 77-й годовщины образования КНР и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.
Посол также подчеркнул, что доля расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле превышает 99%.
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙКНРМОСКВА
 
 
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