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Посол США в КНР заявил о недопустимой зависимости США от Китая
Посол США в КНР заявил о недопустимой зависимости США от Китая - 25.09.2026, ПРАЙМ
Посол США в КНР заявил о недопустимой зависимости США от Китая
США попали в недопустимую зависимость от китайских поставок в сфере редких металлов, фармацевтики и судостроения и столкнутся с серьезными трудностями в... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T20:22+0300
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ВАШИНГТОН, 25 сен – ПРАЙМ. США попали в недопустимую зависимость от китайских поставок в сфере редких металлов, фармацевтики и судостроения и столкнутся с серьезными трудностями в попытках диверсифицировать цепочки снабжения в ближайший год, заявил американский посол в КНР Дэвид Пердью.
"Это будет тернистый путь в течение следующего года, пока мы снова не восстановим независимость в сфере редкоземельных элементов, магнитов, фармацевтики, коммерческого судостроения — во всем том, в чем мы впали в монопольную зависимость от Китая, что неприемлемо для Америки", — подчеркнул дипломат в эфире телеканала CNBC.
Дипломат отметил, что подобная критическая зависимость от одного поставщика возникает лишь третий раз в истории США. По его словам, за последние 25 лет Вашингтон уступил Пекину статус ключевого мирового источника сырья и технологий, и теперь Китай якобы активно пользуется своим монопольным положением.
При этом Пердью выразил уверенность, что США преодолеют сложившуюся ситуацию и больше никому не позволят загнать себя в зависимость от единственного поставщика. По его словам, на исправление ошибок последних 25 лет Вашингтону потребуется всего год или два.
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мировая экономика, сша, китай, вашингтон, cnbc
Мировая экономика, США, КИТАЙ, ВАШИНГТОН, CNBC
Посол США в КНР заявил о недопустимой зависимости США от Китая
Посол Пердью: США попали в недопустимую зависимость от Китая в ряде отраслей
ВАШИНГТОН, 25 сен – ПРАЙМ. США попали в недопустимую зависимость от китайских поставок в сфере редких металлов, фармацевтики и судостроения и столкнутся с серьезными трудностями в попытках диверсифицировать цепочки снабжения в ближайший год, заявил американский посол в КНР Дэвид Пердью.
"Это будет тернистый путь в течение следующего года, пока мы снова не восстановим независимость в сфере редкоземельных элементов, магнитов, фармацевтики, коммерческого судостроения — во всем том, в чем мы впали в монопольную зависимость от Китая, что неприемлемо для Америки", — подчеркнул дипломат в эфире телеканала CNBC.
Дипломат отметил, что подобная критическая зависимость от одного поставщика возникает лишь третий раз в истории США. По его словам, за последние 25 лет Вашингтон уступил Пекину статус ключевого мирового источника сырья и технологий, и теперь Китай якобы активно пользуется своим монопольным положением.
При этом Пердью выразил уверенность, что США преодолеют сложившуюся ситуацию и больше никому не позволят загнать себя в зависимость от единственного поставщика. По его словам, на исправление ошибок последних 25 лет Вашингтону потребуется всего год или два.