https://1prime.ru/20260925/pravitelstvo-873694686.html

Правительство уточнило порядок взаимодействия поставщиков электроэнергии

Правительство уточнило порядок взаимодействия поставщиков электроэнергии - 25.09.2026, ПРАЙМ

Правительство уточнило порядок взаимодействия поставщиков электроэнергии

Правительство России уточнило порядок взаимодействия поставщиков и приравненных к населению потребителей электроэнергии по дифференцированным тарифам, теперь им | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T18:15+0300

2026-09-25T18:15+0300

2026-09-25T18:20+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство России уточнило порядок взаимодействия поставщиков и приравненных к населению потребителей электроэнергии по дифференцированным тарифам, теперь им нужно передавать информацию о количестве помещений, участков, гаражей и хозяйственных построек, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). "Правительство РФ приняло разработанное ФАС России постановление для уточнения порядка взаимодействия поставщиков и приравненных к населению потребителей электроэнергии по дифференцированным тарифам. Среди них - исполнители коммунальных услуг, садовые товарищества и гаражные кооперативы", - говорится в сообщении. "Документ предполагает, что указанные потребители должны будут передавать сбытовым организациям информацию, на основе которой будет рассчитываться стоимость потребленной электроэнергии", - добавляет ФАС. Речь идет о количестве помещений, участков, гаражей, хозяйственных построек. В соответствии с предоставленными сведениями будут заключаться договоры энергоснабжения по дифференцированным тарифам. "Принятое постановление правительства РФ также определяет замещающие способы распределения объемов потребления электроэнергии по диапазонам в случае, если потребитель не предоставил необходимую для расчетов информацию", - поясняет ФАС. Служба подчеркивает, что решение направлено на повышение прозрачности и объективности договорных отношений между поставщиками и потребителями, оно не повлияет на размер тарифа. Дифференцированные тарифы были введены в России с 1 января 2025 года в регионах, где есть превышения предельно допустимых уровней перекрестного субсидирования (процесс, когда бизнес платит за электроэнергию по повышенным тарифам, чтобы население платило меньше).

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