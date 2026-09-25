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Правительство уточнило порядок взаимодействия поставщиков электроэнергии - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Правительство уточнило порядок взаимодействия поставщиков электроэнергии
Правительство уточнило порядок взаимодействия поставщиков электроэнергии - 25.09.2026, ПРАЙМ
Правительство уточнило порядок взаимодействия поставщиков электроэнергии
Правительство России уточнило порядок взаимодействия поставщиков и приравненных к населению потребителей электроэнергии по дифференцированным тарифам, теперь им | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T18:15+0300
2026-09-25T18:20+0300
россия
газ
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство России уточнило порядок взаимодействия поставщиков и приравненных к населению потребителей электроэнергии по дифференцированным тарифам, теперь им нужно передавать информацию о количестве помещений, участков, гаражей и хозяйственных построек, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). "Правительство РФ приняло разработанное ФАС России постановление для уточнения порядка взаимодействия поставщиков и приравненных к населению потребителей электроэнергии по дифференцированным тарифам. Среди них - исполнители коммунальных услуг, садовые товарищества и гаражные кооперативы", - говорится в сообщении. "Документ предполагает, что указанные потребители должны будут передавать сбытовым организациям информацию, на основе которой будет рассчитываться стоимость потребленной электроэнергии", - добавляет ФАС. Речь идет о количестве помещений, участков, гаражей, хозяйственных построек. В соответствии с предоставленными сведениями будут заключаться договоры энергоснабжения по дифференцированным тарифам. "Принятое постановление правительства РФ также определяет замещающие способы распределения объемов потребления электроэнергии по диапазонам в случае, если потребитель не предоставил необходимую для расчетов информацию", - поясняет ФАС. Служба подчеркивает, что решение направлено на повышение прозрачности и объективности договорных отношений между поставщиками и потребителями, оно не повлияет на размер тарифа. Дифференцированные тарифы были введены в России с 1 января 2025 года в регионах, где есть превышения предельно допустимых уровней перекрестного субсидирования (процесс, когда бизнес платит за электроэнергию по повышенным тарифам, чтобы население платило меньше).
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россия, газ
РОССИЯ, Газ
18:15 25.09.2026 (обновлено: 18:20 25.09.2026)
 
Правительство уточнило порядок взаимодействия поставщиков электроэнергии

Кабмин утвердил правила расчетов за электроэнергию для отдельных категорий потребителей

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство России уточнило порядок взаимодействия поставщиков и приравненных к населению потребителей электроэнергии по дифференцированным тарифам, теперь им нужно передавать информацию о количестве помещений, участков, гаражей и хозяйственных построек, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
"Правительство РФ приняло разработанное ФАС России постановление для уточнения порядка взаимодействия поставщиков и приравненных к населению потребителей электроэнергии по дифференцированным тарифам. Среди них - исполнители коммунальных услуг, садовые товарищества и гаражные кооперативы", - говорится в сообщении.
"Документ предполагает, что указанные потребители должны будут передавать сбытовым организациям информацию, на основе которой будет рассчитываться стоимость потребленной электроэнергии", - добавляет ФАС.
Речь идет о количестве помещений, участков, гаражей, хозяйственных построек. В соответствии с предоставленными сведениями будут заключаться договоры энергоснабжения по дифференцированным тарифам.
"Принятое постановление правительства РФ также определяет замещающие способы распределения объемов потребления электроэнергии по диапазонам в случае, если потребитель не предоставил необходимую для расчетов информацию", - поясняет ФАС.
Служба подчеркивает, что решение направлено на повышение прозрачности и объективности договорных отношений между поставщиками и потребителями, оно не повлияет на размер тарифа.
Дифференцированные тарифы были введены в России с 1 января 2025 года в регионах, где есть превышения предельно допустимых уровней перекрестного субсидирования (процесс, когда бизнес платит за электроэнергию по повышенным тарифам, чтобы население платило меньше).
 
РОССИЯГаз
 
 
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