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Правительство подготовило проект постановления о предустановке RuStore - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Правительство подготовило проект постановления о предустановке RuStore
Правительство подготовило проект постановления о предустановке RuStore - 25.09.2026, ПРАЙМ
Правительство подготовило проект постановления о предустановке RuStore
Правительство РФ подготовило проект постановления о предустановке RuStore на телевизоры с функцией Smart TV, сообщило Минцифры. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T19:22+0300
2026-09-25T19:22+0300
технологии
бизнес
россия
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873696347.jpg?1790353327
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило проект постановления о предустановке RuStore на телевизоры с функцией Smart TV, сообщило Минцифры. "Правительство подготовило проект постановления, который создает правовую и техническую возможность для предустановки российского магазина приложений RuStore на телевизоры с функцией Smart-TV. Использование добровольно для владельцев устройств", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что RuStore будет включен в механизм обязательной предустановки программ на Smart TV. Предустановка приложения не означает, что владельцы устройств обязаны им пользоваться. Перечень российских программ, обязательных к предустановке в 2027 году, будет скорректирован с учетом установки RuStore на телевизоры. Минцифры должно представить предложения по изменению перечня до 1 марта 2027 года. "Предустановка отечественного магазина приложений должна обеспечить гарантированный доступ к российским сервисам на телевизорах с функцией Smart-TV и позволить реализовать требования по предустановке в том числе тех приложений, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV", - прокомментировало Минцифры.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
40
технологии, бизнес, россия, минцифры
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Минцифры
19:22 25.09.2026
 
Правительство подготовило проект постановления о предустановке RuStore

Правительство подготовило проект постановления о предустановке RuStore на Smart TV

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило проект постановления о предустановке RuStore на телевизоры с функцией Smart TV, сообщило Минцифры.
"Правительство подготовило проект постановления, который создает правовую и техническую возможность для предустановки российского магазина приложений RuStore на телевизоры с функцией Smart-TV. Использование добровольно для владельцев устройств", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что RuStore будет включен в механизм обязательной предустановки программ на Smart TV. Предустановка приложения не означает, что владельцы устройств обязаны им пользоваться.
Перечень российских программ, обязательных к предустановке в 2027 году, будет скорректирован с учетом установки RuStore на телевизоры. Минцифры должно представить предложения по изменению перечня до 1 марта 2027 года.
"Предустановка отечественного магазина приложений должна обеспечить гарантированный доступ к российским сервисам на телевизорах с функцией Smart-TV и позволить реализовать требования по предустановке в том числе тех приложений, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV", - прокомментировало Минцифры.
 
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