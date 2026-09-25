https://1prime.ru/20260925/pravitelstvo-873696347.html
Правительство подготовило проект постановления о предустановке RuStore
Правительство подготовило проект постановления о предустановке RuStore - 25.09.2026, ПРАЙМ
Правительство подготовило проект постановления о предустановке RuStore
Правительство РФ подготовило проект постановления о предустановке RuStore на телевизоры с функцией Smart TV, сообщило Минцифры. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T19:22+0300
2026-09-25T19:22+0300
2026-09-25T19:22+0300
технологии
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минцифры
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило проект постановления о предустановке RuStore на телевизоры с функцией Smart TV, сообщило Минцифры.
"Правительство подготовило проект постановления, который создает правовую и техническую возможность для предустановки российского магазина приложений RuStore на телевизоры с функцией Smart-TV. Использование добровольно для владельцев устройств", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что RuStore будет включен в механизм обязательной предустановки программ на Smart TV. Предустановка приложения не означает, что владельцы устройств обязаны им пользоваться.
Перечень российских программ, обязательных к предустановке в 2027 году, будет скорректирован с учетом установки RuStore на телевизоры. Минцифры должно представить предложения по изменению перечня до 1 марта 2027 года.
"Предустановка отечественного магазина приложений должна обеспечить гарантированный доступ к российским сервисам на телевизорах с функцией Smart-TV и позволить реализовать требования по предустановке в том числе тех приложений, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV", - прокомментировало Минцифры.
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технологии, бизнес, россия, минцифры
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Минцифры
Правительство подготовило проект постановления о предустановке RuStore
Правительство подготовило проект постановления о предустановке RuStore на Smart TV
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило проект постановления о предустановке RuStore на телевизоры с функцией Smart TV, сообщило Минцифры.
"Правительство подготовило проект постановления, который создает правовую и техническую возможность для предустановки российского магазина приложений RuStore на телевизоры с функцией Smart-TV. Использование добровольно для владельцев устройств", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что RuStore будет включен в механизм обязательной предустановки программ на Smart TV. Предустановка приложения не означает, что владельцы устройств обязаны им пользоваться.
Перечень российских программ, обязательных к предустановке в 2027 году, будет скорректирован с учетом установки RuStore на телевизоры. Минцифры должно представить предложения по изменению перечня до 1 марта 2027 года.
"Предустановка отечественного магазина приложений должна обеспечить гарантированный доступ к российским сервисам на телевизорах с функцией Smart-TV и позволить реализовать требования по предустановке в том числе тех приложений, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV", - прокомментировало Минцифры.