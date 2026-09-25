https://1prime.ru/20260925/pravitelstvo-873696347.html

Правительство подготовило проект постановления о предустановке RuStore

Правительство подготовило проект постановления о предустановке RuStore - 25.09.2026, ПРАЙМ

Правительство подготовило проект постановления о предустановке RuStore

Правительство РФ подготовило проект постановления о предустановке RuStore на телевизоры с функцией Smart TV, сообщило Минцифры. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T19:22+0300

2026-09-25T19:22+0300

2026-09-25T19:22+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило проект постановления о предустановке RuStore на телевизоры с функцией Smart TV, сообщило Минцифры. "Правительство подготовило проект постановления, который создает правовую и техническую возможность для предустановки российского магазина приложений RuStore на телевизоры с функцией Smart-TV. Использование добровольно для владельцев устройств", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что RuStore будет включен в механизм обязательной предустановки программ на Smart TV. Предустановка приложения не означает, что владельцы устройств обязаны им пользоваться. Перечень российских программ, обязательных к предустановке в 2027 году, будет скорректирован с учетом установки RuStore на телевизоры. Минцифры должно представить предложения по изменению перечня до 1 марта 2027 года. "Предустановка отечественного магазина приложений должна обеспечить гарантированный доступ к российским сервисам на телевизорах с функцией Smart-TV и позволить реализовать требования по предустановке в том числе тех приложений, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV", - прокомментировало Минцифры.

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технологии, бизнес, россия, минцифры