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Правительство ограничило госзакупки импортных стентов и катетеров - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Правительство ограничило госзакупки импортных стентов и катетеров
Правительство ограничило госзакупки импортных стентов и катетеров - 25.09.2026, ПРАЙМ
Правительство ограничило госзакупки импортных стентов и катетеров
Правительство России распространило действие механизма "второй лишний", ограничивающего госзакупки импортных товаров, на медицинские катетеры для ангиопластики... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T21:41+0300
2026-09-25T21:50+0300
бизнес
россия
минпромторг
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство России распространило действие механизма "второй лишний", ограничивающего госзакупки импортных товаров, на медицинские катетеры для ангиопластики и стенты для коронарных артерий, сообщил Минпромторг. "Правительство распространило механизм "второй лишний" на катетеры для ангиопластики и стенты для коронарных артерий. Соответствующий проект постановления правительства Российской Федерации был разработан Минпромторгом России", - говорится в сообщении. Мера направлена на реализацию государственной программы РФ "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" и национального проекта технологического лидерства "Новые технологии сбережения здоровья". В Минпромторге пояснили, что постановление включает коронарные стенты и балонные катетеры в перечень товаров, в отношении которых ограничиваются государственные и муниципальные закупки импортной продукции. Сегодня в России работает не менее семи производителей катетеров и стентов для коронарных артерий, а их производственные мощности составляют более 700 тысяч коронарных стентов и 650 тысяч баллонных катетеров в год, отметили в ведомстве. "Такая мера обеспечит поддержку отечественным производителям и будет стимулировать увеличение объемов производства, открытие новых площадок и повышение конкурентоспособности отечественных медизделий", - добавили в министерстве. Там считают, что нововведения не несут риска неудовлетворения потребности системы здравоохранения РФ. Кроме того, документ предусматривает переходный период подтверждения страны происхождения коронарных стентов и баллонных катетеров до 31 декабря 2026 года. По истечении переходного периода подтверждение страны происхождения будет возможно через реестровую запись реестра российской промышленной продукции. "Уже много лет стенты и катетеры российского производства используются в отделении РХМДЛ Саратовского кардиоцентра. Они показали себя очень надежными и позволяют достичь хороших отдаленных результатов", - отметил заведующий отделением РХМДиЛ областного кардиологического диспансера Саратова Андрей Сладков, чьи слова приводят в Минпромторге.
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
21:41 25.09.2026 (обновлено: 21:50 25.09.2026)
 
Правительство ограничило госзакупки импортных стентов и катетеров

Правительство ограничило госзакупки импортных катетеров и стентов для коронарных артерий

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство России распространило действие механизма "второй лишний", ограничивающего госзакупки импортных товаров, на медицинские катетеры для ангиопластики и стенты для коронарных артерий, сообщил Минпромторг.
"Правительство распространило механизм "второй лишний" на катетеры для ангиопластики и стенты для коронарных артерий. Соответствующий проект постановления правительства Российской Федерации был разработан Минпромторгом России", - говорится в сообщении.
Мера направлена на реализацию государственной программы РФ "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" и национального проекта технологического лидерства "Новые технологии сбережения здоровья".
В Минпромторге пояснили, что постановление включает коронарные стенты и балонные катетеры в перечень товаров, в отношении которых ограничиваются государственные и муниципальные закупки импортной продукции.
Сегодня в России работает не менее семи производителей катетеров и стентов для коронарных артерий, а их производственные мощности составляют более 700 тысяч коронарных стентов и 650 тысяч баллонных катетеров в год, отметили в ведомстве.
"Такая мера обеспечит поддержку отечественным производителям и будет стимулировать увеличение объемов производства, открытие новых площадок и повышение конкурентоспособности отечественных медизделий", - добавили в министерстве.
Там считают, что нововведения не несут риска неудовлетворения потребности системы здравоохранения РФ. Кроме того, документ предусматривает переходный период подтверждения страны происхождения коронарных стентов и баллонных катетеров до 31 декабря 2026 года.
По истечении переходного периода подтверждение страны происхождения будет возможно через реестровую запись реестра российской промышленной продукции.
"Уже много лет стенты и катетеры российского производства используются в отделении РХМДЛ Саратовского кардиоцентра. Они показали себя очень надежными и позволяют достичь хороших отдаленных результатов", - отметил заведующий отделением РХМДиЛ областного кардиологического диспансера Саратова Андрей Сладков, чьи слова приводят в Минпромторге.
 
БизнесРОССИЯМинпромторг
 
 
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