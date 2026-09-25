Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство уточнило предельные объемы газа проекта "Сахалин-2" - 25.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260925/pravitelstvo-873701162.html
Правительство уточнило предельные объемы газа проекта "Сахалин-2"
Правительство уточнило предельные объемы газа проекта "Сахалин-2" - 25.09.2026, ПРАЙМ
Правительство уточнило предельные объемы газа проекта "Сахалин-2"
Правительство России уточнило предельные объемы природного газа на 2026-2028 годы проекта "Сахалин-2", причитающегося государству, права на получение которого... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T22:14+0300
2026-09-25T22:18+0300
газ
россия
сахалин-2
газпром
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873701162.jpg?1790363910
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство России уточнило предельные объемы природного газа на 2026-2028 годы проекта "Сахалин-2", причитающегося государству, права на получение которого передаются "Газпрому" по соглашению о разделе продукции, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. Согласно предыдущей версии документа, объем газа в 2026-2030 годы имел плоский график получения газа в качестве роялти на уровне 1,2 миллиарда кубометров в год. Однако в новой версии документа объемы газа снижены: в 2026 году - до 800 миллионов кубометров, 2027 году - до 850 миллионов кубометров, 2028 - 1,1 миллиарда кубометров. В 2029-2030 годах поставки остались без изменений - 1,2 миллиарда кубометров. Оператор проекта "Сахалин-2" (контролирующий акционер "Газпром") перечисляет роялти (платеж за добычу) за газ в натуральной форме. Газ от лица России получает "Газпром" и реализовывает его потребителям Дальневосточного федерального округа, а вырученные деньги за вычетом транспортных расходов перечисляет государству. "Сахалин-2" – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа – Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя, в частности, завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, сахалин-2, газпром
Газ, РОССИЯ, Сахалин-2, Газпром
22:14 25.09.2026 (обновлено: 22:18 25.09.2026)
 
Правительство уточнило предельные объемы газа проекта "Сахалин-2"

Правительство уточнило предельные объемы газа на 2026-2028 годы проекта "Сахалин-2"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство России уточнило предельные объемы природного газа на 2026-2028 годы проекта "Сахалин-2", причитающегося государству, права на получение которого передаются "Газпрому" по соглашению о разделе продукции, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Согласно предыдущей версии документа, объем газа в 2026-2030 годы имел плоский график получения газа в качестве роялти на уровне 1,2 миллиарда кубометров в год.
Однако в новой версии документа объемы газа снижены: в 2026 году - до 800 миллионов кубометров, 2027 году - до 850 миллионов кубометров, 2028 - 1,1 миллиарда кубометров. В 2029-2030 годах поставки остались без изменений - 1,2 миллиарда кубометров.
Оператор проекта "Сахалин-2" (контролирующий акционер "Газпром") перечисляет роялти (платеж за добычу) за газ в натуральной форме. Газ от лица России получает "Газпром" и реализовывает его потребителям Дальневосточного федерального округа, а вырученные деньги за вычетом транспортных расходов перечисляет государству.
"Сахалин-2" – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа – Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя, в частности, завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
 
ГазРОССИЯСахалин-2Газпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала