https://1prime.ru/20260925/pravitelstvo-873701162.html
Правительство уточнило предельные объемы газа проекта "Сахалин-2"
Правительство уточнило предельные объемы газа проекта "Сахалин-2" - 25.09.2026, ПРАЙМ
Правительство уточнило предельные объемы газа проекта "Сахалин-2"
Правительство России уточнило предельные объемы природного газа на 2026-2028 годы проекта "Сахалин-2", причитающегося государству, права на получение которого... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T22:14+0300
2026-09-25T22:14+0300
2026-09-25T22:18+0300
газ
россия
сахалин-2
газпром
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство России уточнило предельные объемы природного газа на 2026-2028 годы проекта "Сахалин-2", причитающегося государству, права на получение которого передаются "Газпрому" по соглашению о разделе продукции, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. Согласно предыдущей версии документа, объем газа в 2026-2030 годы имел плоский график получения газа в качестве роялти на уровне 1,2 миллиарда кубометров в год. Однако в новой версии документа объемы газа снижены: в 2026 году - до 800 миллионов кубометров, 2027 году - до 850 миллионов кубометров, 2028 - 1,1 миллиарда кубометров. В 2029-2030 годах поставки остались без изменений - 1,2 миллиарда кубометров. Оператор проекта "Сахалин-2" (контролирующий акционер "Газпром") перечисляет роялти (платеж за добычу) за газ в натуральной форме. Газ от лица России получает "Газпром" и реализовывает его потребителям Дальневосточного федерального округа, а вырученные деньги за вычетом транспортных расходов перечисляет государству. "Сахалин-2" – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа – Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя, в частности, завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
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газ, россия, сахалин-2, газпром
Газ, РОССИЯ, Сахалин-2, Газпром
Правительство уточнило предельные объемы газа проекта "Сахалин-2"
Правительство уточнило предельные объемы газа на 2026-2028 годы проекта "Сахалин-2"
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство России уточнило предельные объемы природного газа на 2026-2028 годы проекта "Сахалин-2", причитающегося государству, права на получение которого передаются "Газпрому" по соглашению о разделе продукции, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Согласно предыдущей версии документа, объем газа в 2026-2030 годы имел плоский график получения газа в качестве роялти на уровне 1,2 миллиарда кубометров в год.
Однако в новой версии документа объемы газа снижены: в 2026 году - до 800 миллионов кубометров, 2027 году - до 850 миллионов кубометров, 2028 - 1,1 миллиарда кубометров. В 2029-2030 годах поставки остались без изменений - 1,2 миллиарда кубометров.
Оператор проекта "Сахалин-2" (контролирующий акционер "Газпром") перечисляет роялти (платеж за добычу) за газ в натуральной форме. Газ от лица России получает "Газпром" и реализовывает его потребителям Дальневосточного федерального округа, а вырученные деньги за вычетом транспортных расходов перечисляет государству.
"Сахалин-2" – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа – Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя, в частности, завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.