https://1prime.ru/20260925/pravitelstvo-873701162.html

Правительство уточнило предельные объемы газа проекта "Сахалин-2"

Правительство уточнило предельные объемы газа проекта "Сахалин-2" - 25.09.2026, ПРАЙМ

Правительство уточнило предельные объемы газа проекта "Сахалин-2"

Правительство России уточнило предельные объемы природного газа на 2026-2028 годы проекта "Сахалин-2", причитающегося государству, права на получение которого... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T22:14+0300

2026-09-25T22:14+0300

2026-09-25T22:18+0300

газ

россия

сахалин-2

газпром

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873701162.jpg?1790363910

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство России уточнило предельные объемы природного газа на 2026-2028 годы проекта "Сахалин-2", причитающегося государству, права на получение которого передаются "Газпрому" по соглашению о разделе продукции, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. Согласно предыдущей версии документа, объем газа в 2026-2030 годы имел плоский график получения газа в качестве роялти на уровне 1,2 миллиарда кубометров в год. Однако в новой версии документа объемы газа снижены: в 2026 году - до 800 миллионов кубометров, 2027 году - до 850 миллионов кубометров, 2028 - 1,1 миллиарда кубометров. В 2029-2030 годах поставки остались без изменений - 1,2 миллиарда кубометров. Оператор проекта "Сахалин-2" (контролирующий акционер "Газпром") перечисляет роялти (платеж за добычу) за газ в натуральной форме. Газ от лица России получает "Газпром" и реализовывает его потребителям Дальневосточного федерального округа, а вырученные деньги за вычетом транспортных расходов перечисляет государству. "Сахалин-2" – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа – Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя, в частности, завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, сахалин-2, газпром