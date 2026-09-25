https://1prime.ru/20260925/pravitelstvo-873701362.html

Правительство удвоит оклады вспомогательного персонала госорганов

Правительство удвоит оклады вспомогательного персонала госорганов - 25.09.2026, ПРАЙМ

Правительство удвоит оклады вспомогательного персонала госорганов

Правительство России изменило систему оплаты труда обеспечивающего и вспомогательного персонала федеральных госорганов, не являющегося госслужащими, сообщили в... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T22:25+0300

2026-09-25T22:25+0300

2026-09-25T22:25+0300

общество

россия

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство России изменило систему оплаты труда обеспечивающего и вспомогательного персонала федеральных госорганов, не являющегося госслужащими, сообщили в пресс-службе Минтруда. Постановление правительства размещено на сайте нормативных правовых актов. "Подписано постановление, направленное на совершенствование системы оплаты труда обеспечивающего и вспомогательного персонала федеральных государственных органов - работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы", - говорится в сообщении. Уточняется, что новая структура оплаты труда начнет действовать с 1 января 2027 года. Основной задачей изменений станет увеличение доли фиксированного дохода в зарплате. Размеры месячных должностных окладов для этих работников в среднем увеличатся в два раза, что сделает доход сотрудников более стабильным и предсказуемым, добавили в пресс-службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия