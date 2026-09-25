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Правительство удвоит оклады вспомогательного персонала госорганов - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Правительство удвоит оклады вспомогательного персонала госорганов
Правительство удвоит оклады вспомогательного персонала госорганов - 25.09.2026, ПРАЙМ
Правительство удвоит оклады вспомогательного персонала госорганов
Правительство России изменило систему оплаты труда обеспечивающего и вспомогательного персонала федеральных госорганов, не являющегося госслужащими, сообщили в... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T22:25+0300
2026-09-25T22:25+0300
общество
россия
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство России изменило систему оплаты труда обеспечивающего и вспомогательного персонала федеральных госорганов, не являющегося госслужащими, сообщили в пресс-службе Минтруда. Постановление правительства размещено на сайте нормативных правовых актов. "Подписано постановление, направленное на совершенствование системы оплаты труда обеспечивающего и вспомогательного персонала федеральных государственных органов - работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы", - говорится в сообщении. Уточняется, что новая структура оплаты труда начнет действовать с 1 января 2027 года. Основной задачей изменений станет увеличение доли фиксированного дохода в зарплате. Размеры месячных должностных окладов для этих работников в среднем увеличатся в два раза, что сделает доход сотрудников более стабильным и предсказуемым, добавили в пресс-службе.
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общество , россия
Общество , РОССИЯ
22:25 25.09.2026
 
Правительство удвоит оклады вспомогательного персонала госорганов

Минтруд: оклады вспомогательного персонала госорганов вырастут вдвое с 2027 года

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство России изменило систему оплаты труда обеспечивающего и вспомогательного персонала федеральных госорганов, не являющегося госслужащими, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Постановление правительства размещено на сайте нормативных правовых актов.
"Подписано постановление, направленное на совершенствование системы оплаты труда обеспечивающего и вспомогательного персонала федеральных государственных органов - работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новая структура оплаты труда начнет действовать с 1 января 2027 года. Основной задачей изменений станет увеличение доли фиксированного дохода в зарплате.
Размеры месячных должностных окладов для этих работников в среднем увеличатся в два раза, что сделает доход сотрудников более стабильным и предсказуемым, добавили в пресс-службе.
 
ОбществоРОССИЯ
 
 
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