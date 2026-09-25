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В США оценили торговые отношения с Канадой

В США оценили торговые отношения с Канадой - 25.09.2026, ПРАЙМ

В США оценили торговые отношения с Канадой

Соединенные Штаты и Канада продолжают поддерживать сильные торговые отношения по многим направлениям, несмотря на разногласия из-за пошлин, заявил в пятницу... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T17:39+0300

2026-09-25T17:39+0300

2026-09-25T17:43+0300

мировая экономика

сша

канада

вашингтон

cnbc

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ВАШИНГТОН, 25 сен – ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Канада продолжают поддерживать сильные торговые отношения по многим направлениям, несмотря на разногласия из-за пошлин, заявил в пятницу торговый представитель США Джеймисон Грир. "Между двумя странами по-прежнему сохраняются активные торговые связи. Нас вполне устраивает текущее положение дел", - сказал Грир телеканалу CNBC. Он подчеркнул, что торговые связи между Вашингтоном и Оттавой развиваются по разным направлениям. По его словам, США получают от своего соседа все необходимое, включая нефть, газ и удобрения. Грир отметил, что канадская сторона также заинтересована в сотрудничестве. "Периодически канадцы приходят и говорят, что хотят заключить сделку. В таком случае мы ведем переговоры. Как известно, раньше мы уже предложили им соглашение. Они ушли. Но время от времени они возвращаются, и мы конструктивно обсуждаем возможные договоренности. Я бы сказал, с нашей стороны нет никакой срочности", - добавил американский представитель. Отношения между США и Канадой резко ухудшились в 2025 году после того, как Трамп ввел пошлины в 25% на канадский импорт, сославшись на угрозы национальной безопасности и наркотрафик. В ответ Оттава приняла зеркальные меры. Несмотря на временную заморозку тарифов и попытки урегулировать споры, Вашингтон впоследствии повысил пошлины, установив их на уровне 50% для стали и алюминия. По данным Блумберг, недавний раунд торговых переговоров сорвался в последний момент из-за позиции министра торговли США Говарда Латника.

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мировая экономика, сша, канада, вашингтон, cnbc