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В США оценили торговые отношения с Канадой - 25.09.2026, ПРАЙМ
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В США оценили торговые отношения с Канадой
В США оценили торговые отношения с Канадой - 25.09.2026, ПРАЙМ
В США оценили торговые отношения с Канадой
Соединенные Штаты и Канада продолжают поддерживать сильные торговые отношения по многим направлениям, несмотря на разногласия из-за пошлин, заявил в пятницу... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T17:39+0300
2026-09-25T17:43+0300
мировая экономика
сша
канада
вашингтон
cnbc
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ВАШИНГТОН, 25 сен – ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Канада продолжают поддерживать сильные торговые отношения по многим направлениям, несмотря на разногласия из-за пошлин, заявил в пятницу торговый представитель США Джеймисон Грир. "Между двумя странами по-прежнему сохраняются активные торговые связи. Нас вполне устраивает текущее положение дел", - сказал Грир телеканалу CNBC. Он подчеркнул, что торговые связи между Вашингтоном и Оттавой развиваются по разным направлениям. По его словам, США получают от своего соседа все необходимое, включая нефть, газ и удобрения. Грир отметил, что канадская сторона также заинтересована в сотрудничестве. "Периодически канадцы приходят и говорят, что хотят заключить сделку. В таком случае мы ведем переговоры. Как известно, раньше мы уже предложили им соглашение. Они ушли. Но время от времени они возвращаются, и мы конструктивно обсуждаем возможные договоренности. Я бы сказал, с нашей стороны нет никакой срочности", - добавил американский представитель. Отношения между США и Канадой резко ухудшились в 2025 году после того, как Трамп ввел пошлины в 25% на канадский импорт, сославшись на угрозы национальной безопасности и наркотрафик. В ответ Оттава приняла зеркальные меры. Несмотря на временную заморозку тарифов и попытки урегулировать споры, Вашингтон впоследствии повысил пошлины, установив их на уровне 50% для стали и алюминия. По данным Блумберг, недавний раунд торговых переговоров сорвался в последний момент из-за позиции министра торговли США Говарда Латника.
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мировая экономика, сша, канада, вашингтон, cnbc
Мировая экономика, США, КАНАДА, ВАШИНГТОН, CNBC
17:39 25.09.2026 (обновлено: 17:43 25.09.2026)
 
В США оценили торговые отношения с Канадой

Грир: США и Канада поддерживают сильные торговые отношения, несмотря на проблемы

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ВАШИНГТОН, 25 сен – ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Канада продолжают поддерживать сильные торговые отношения по многим направлениям, несмотря на разногласия из-за пошлин, заявил в пятницу торговый представитель США Джеймисон Грир.
"Между двумя странами по-прежнему сохраняются активные торговые связи. Нас вполне устраивает текущее положение дел", - сказал Грир телеканалу CNBC.
Он подчеркнул, что торговые связи между Вашингтоном и Оттавой развиваются по разным направлениям. По его словам, США получают от своего соседа все необходимое, включая нефть, газ и удобрения.
Грир отметил, что канадская сторона также заинтересована в сотрудничестве.
"Периодически канадцы приходят и говорят, что хотят заключить сделку. В таком случае мы ведем переговоры. Как известно, раньше мы уже предложили им соглашение. Они ушли. Но время от времени они возвращаются, и мы конструктивно обсуждаем возможные договоренности. Я бы сказал, с нашей стороны нет никакой срочности", - добавил американский представитель.
Отношения между США и Канадой резко ухудшились в 2025 году после того, как Трамп ввел пошлины в 25% на канадский импорт, сославшись на угрозы национальной безопасности и наркотрафик. В ответ Оттава приняла зеркальные меры.
Несмотря на временную заморозку тарифов и попытки урегулировать споры, Вашингтон впоследствии повысил пошлины, установив их на уровне 50% для стали и алюминия. По данным Блумберг, недавний раунд торговых переговоров сорвался в последний момент из-за позиции министра торговли США Говарда Латника.
 
Мировая экономикаСШАКАНАДАВАШИНГТОНCNBC
 
 
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