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Проезд по Военно-грузинской дороге закрыли с 6 часов утра
Проезд по Военно-грузинской дороге закрыли с 6 часов утра - 25.09.2026, ПРАЙМ
Проезд по Военно-грузинской дороге закрыли с 6 часов утра
Проезд по Военно-грузинской дороге закрыт с 6 часов утра, сообщили в МЧС России по Северной Осетии. | 25.09.2026, ПРАЙМ
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ВЛАДИКАВКАЗ, 25 сен - ПРАЙМ. Проезд по Военно-грузинской дороге закрыт с 6 часов утра, сообщили в МЧС России по Северной Осетии.
Ранее Sputnik Грузия со ссылкой на МВД Грузии сообщал об эвакуации людей с пропускного пункта "Дариали" на российско-грузинской границе из-за изменения уровня воды в Девдоракском ущелье.
"Запрещено движение всех видов автотранспортных средств по автодороге А-161 "ВГД" с 6 часов 15 минут 25.09.2026 до особого распоряжения", - говорится в сообщении МЧС России по Северной Осетии.
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Проезд по Военно-грузинской дороге закрыли с 6 часов утра
Проезд по Военно-грузинской дороге закрыт с 6 часов утра
ВЛАДИКАВКАЗ, 25 сен - ПРАЙМ. Проезд по Военно-грузинской дороге закрыт с 6 часов утра, сообщили в МЧС России по Северной Осетии.
Ранее Sputnik Грузия со ссылкой на МВД Грузии сообщал об эвакуации людей с пропускного пункта "Дариали" на российско-грузинской границе из-за изменения уровня воды в Девдоракском ущелье.
"Запрещено движение всех видов автотранспортных средств по автодороге А-161 "ВГД" с 6 часов 15 минут 25.09.2026 до особого распоряжения", - говорится в сообщении МЧС России по Северной Осетии.