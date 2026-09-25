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Проезд по Военно-грузинской дороге закрыли с 6 часов утра

Проезд по Военно-грузинской дороге закрыли с 6 часов утра - 25.09.2026, ПРАЙМ

Проезд по Военно-грузинской дороге закрыли с 6 часов утра

Проезд по Военно-грузинской дороге закрыт с 6 часов утра, сообщили в МЧС России по Северной Осетии. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T10:42+0300

2026-09-25T10:42+0300

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ВЛАДИКАВКАЗ, 25 сен - ПРАЙМ. Проезд по Военно-грузинской дороге закрыт с 6 часов утра, сообщили в МЧС России по Северной Осетии. Ранее Sputnik Грузия со ссылкой на МВД Грузии сообщал об эвакуации людей с пропускного пункта "Дариали" на российско-грузинской границе из-за изменения уровня воды в Девдоракском ущелье. "Запрещено движение всех видов автотранспортных средств по автодороге А-161 "ВГД" с 6 часов 15 минут 25.09.2026 до особого распоряжения", - говорится в сообщении МЧС России по Северной Осетии.

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