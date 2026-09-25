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Путин и Вучич могут контактировать по поставкам газа в Сербию
Путин и Вучич могут контактировать по поставкам газа в Сербию - 25.09.2026, ПРАЙМ
Путин и Вучич могут контактировать по поставкам газа в Сербию
Кремль не исключает контакта президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича по вопросу о поставках российского газа в Сербию, сообщил... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T15:31+0300
2026-09-25T15:31+0300
2026-09-25T15:58+0300
газ
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Кремль не исключает контакта президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича по вопросу о поставках российского газа в Сербию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В четверг Вучич заявил, что на полях Генассамблеи ООН обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым энергобезопасность и продление контракта на поставки газа из РФ."Мы не исключаем такого контакта", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о потенциальном контакте Путина и Вучича по вопросу продления поставок российского газа в Сербию.В конце июля Минэнерго Сербии сообщало, что власти страны надеются на продление договора о поставках газа из России на срок до конца 2026 года. В сентябре гендиректор компании "Србиагаз" сообщил, что ожидает продления контракта на поставки газа из РФ на месяц после истечения нынешнего договора 30 сентября.Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию.
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газ, россия, сербия, владимир путин, александр вучич, дмитрий песков
Газ, РОССИЯ, СЕРБИЯ, Владимир Путин, Александр Вучич, Дмитрий Песков
Путин и Вучич могут контактировать по поставкам газа в Сербию
Песков: Кремль не исключает контакта Путина и Вучича по поставкам газа в Сербию