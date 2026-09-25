Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина пыталась организовать морскую блокаду черноморского побережья - 25.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260925/putin-873699068.html
Украина пыталась организовать морскую блокаду черноморского побережья
Украина пыталась организовать морскую блокаду черноморского побережья - 25.09.2026, ПРАЙМ
Украина пыталась организовать морскую блокаду черноморского побережья
Украина повредила в Черном море более 100 судов, как российских, так и под иностранными флагами, заявил президент России Владимир Путин. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T20:44+0300
2026-09-25T20:45+0300
россия
мировая экономика
украина
черное море
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - ПРАЙМ. Украина повредила в Черном море более 100 судов, как российских, так и под иностранными флагами, заявил президент России Владимир Путин. "Кроме этого, пытались организовать морскую блокаду нашего черноморского побережья. Они повредили свыше 100 кораблей, 100 судов - причем и российских, и тех, которые ходили под иностранными флагами", - сказал российский лидер журналистам. Путин отметил, что Россия восстановила весь ущерб после морских атак со стороны киевского режима.
https://1prime.ru/20260925/putin-873699185.html
украина
черное море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_0e54167cc4a4086ca9d251003ab1cccc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, украина, черное море, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, Черное море, Владимир Путин
20:44 25.09.2026 (обновлено: 20:45 25.09.2026)
 
Украина пыталась организовать морскую блокаду черноморского побережья

Путин: Украина повредила в Черном море более 100 российских и иностранных судов

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - ПРАЙМ. Украина повредила в Черном море более 100 судов, как российских, так и под иностранными флагами, заявил президент России Владимир Путин.
"Кроме этого, пытались организовать морскую блокаду нашего черноморского побережья. Они повредили свыше 100 кораблей, 100 судов - причем и российских, и тех, которые ходили под иностранными флагами", - сказал российский лидер журналистам.
Путин отметил, что Россия восстановила весь ущерб после морских атак со стороны киевского режима.
Россия восстановила ущерб после атак Киева на Черноморский берег
20:45
 
РОССИЯМировая экономикаУКРАИНАЧерное мореВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала