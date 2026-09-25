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Украина пыталась организовать морскую блокаду черноморского побережья

Украина пыталась организовать морскую блокаду черноморского побережья - 25.09.2026, ПРАЙМ

Украина пыталась организовать морскую блокаду черноморского побережья

Украина повредила в Черном море более 100 судов, как российских, так и под иностранными флагами, заявил президент России Владимир Путин. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T20:44+0300

2026-09-25T20:44+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - ПРАЙМ. Украина повредила в Черном море более 100 судов, как российских, так и под иностранными флагами, заявил президент России Владимир Путин. "Кроме этого, пытались организовать морскую блокаду нашего черноморского побережья. Они повредили свыше 100 кораблей, 100 судов - причем и российских, и тех, которые ходили под иностранными флагами", - сказал российский лидер журналистам. Путин отметил, что Россия восстановила весь ущерб после морских атак со стороны киевского режима.

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украина

черное море

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россия, мировая экономика, украина, черное море, владимир путин