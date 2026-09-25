https://1prime.ru/20260925/putin-873699185.html

Россия восстановила ущерб после атак Киева на Черноморский берег

Россия восстановила ущерб после атак Киева на Черноморский берег - 25.09.2026, ПРАЙМ

Россия восстановила ущерб после атак Киева на Черноморский берег

Россия восстановила весь ущерб после морских атак Киева, заявил президент РФ Владимир Путин. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T20:45+0300

2026-09-25T20:45+0300

2026-09-25T20:45+0300

россия

киев

украина

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - ПРАЙМ. Россия восстановила весь ущерб после морских атак Киева, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства сообщил, что Украина пыталась организовать морскую блокаду Черноморского берега РФ и повредила там более 100 судов как российских, так и под иностранными флагами. "Мы это все восстановили", - сказал Путин журналистам.

https://1prime.ru/20260925/putin-873699068.html

киев

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россия, киев, украина, владимир путин