https://1prime.ru/20260925/putin-873699185.html
Россия восстановила ущерб после атак Киева на Черноморский берег
Россия восстановила ущерб после атак Киева на Черноморский берег - 25.09.2026, ПРАЙМ
Россия восстановила ущерб после атак Киева на Черноморский берег
Россия восстановила весь ущерб после морских атак Киева, заявил президент РФ Владимир Путин. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T20:45+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - ПРАЙМ. Россия восстановила весь ущерб после морских атак Киева, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства сообщил, что Украина пыталась организовать морскую блокаду Черноморского берега РФ и повредила там более 100 судов как российских, так и под иностранными флагами. "Мы это все восстановили", - сказал Путин журналистам.
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Россия восстановила ущерб после атак Киева на Черноморский берег
Путин: Россия смогла восстановить ущерб после атак Киева на Черноморский берег