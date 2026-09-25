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Договоренности США и КНР повлияют на мир и на Россию, заявил Путин
Договоренности США и КНР повлияют на мир и на Россию, заявил Путин - 25.09.2026, ПРАЙМ
Договоренности США и КНР повлияют на мир и на Россию, заявил Путин
Соединенные Штаты и Китай являются двумя крупнейшими экономиками мира, так что их договоренности будут влиять и на мировую экономику, и на Россию в том числе,... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T20:47+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Китай являются двумя крупнейшими экономиками мира, так что их договоренности будут влиять и на мировую экономику, и на Россию в том числе, заявил президент РФ Владимир Путин."В зависимости от того, какие договоренности у них будут достигнуты, это будет влиять на всю мировую экономику, в том числе и на нашу экономику", - сказал Путин журналистам, комментируя встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтоне.Си Цзиньпин 24-25 сентября находился в США с государственным визитом. Ранее Трамп высоко оценил прошедшие в Вашингтоне переговоры с председателем КНР и анонсировал проведение новых двусторонних встреч в ноябре в Китае и в декабре на саммите G20 в Майами.
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Договоренности США и КНР повлияют на мир и на Россию, заявил Путин
Путин: договоренности США и КНР повлияют на мир и на Россию