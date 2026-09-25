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Договоренности США и КНР повлияют на мир и на Россию, заявил Путин - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Договоренности США и КНР повлияют на мир и на Россию, заявил Путин
Договоренности США и КНР повлияют на мир и на Россию, заявил Путин - 25.09.2026, ПРАЙМ
Договоренности США и КНР повлияют на мир и на Россию, заявил Путин
Соединенные Штаты и Китай являются двумя крупнейшими экономиками мира, так что их договоренности будут влиять и на мировую экономику, и на Россию в том числе,... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T20:47+0300
2026-09-25T21:11+0300
россия
мировая экономика
китай
сша
вашингтон
владимир путин
дональд трамп
си цзиньпин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Китай являются двумя крупнейшими экономиками мира, так что их договоренности будут влиять и на мировую экономику, и на Россию в том числе, заявил президент РФ Владимир Путин."В зависимости от того, какие договоренности у них будут достигнуты, это будет влиять на всю мировую экономику, в том числе и на нашу экономику", - сказал Путин журналистам, комментируя встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтоне.Си Цзиньпин 24-25 сентября находился в США с государственным визитом. Ранее Трамп высоко оценил прошедшие в Вашингтоне переговоры с председателем КНР и анонсировал проведение новых двусторонних встреч в ноябре в Китае и в декабре на саммите G20 в Майами.
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россия, мировая экономика, китай, сша, вашингтон, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
20:47 25.09.2026 (обновлено: 21:11 25.09.2026)
 
Договоренности США и КНР повлияют на мир и на Россию, заявил Путин

Путин: договоренности США и КНР повлияют на мир и на Россию

© Фото : МИД КНРПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пусане, Южная Корея
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пусане, Южная Корея - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2026
© Фото : МИД КНР
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Китай являются двумя крупнейшими экономиками мира, так что их договоренности будут влиять и на мировую экономику, и на Россию в том числе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В зависимости от того, какие договоренности у них будут достигнуты, это будет влиять на всю мировую экономику, в том числе и на нашу экономику", - сказал Путин журналистам, комментируя встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтоне.
Си Цзиньпин 24-25 сентября находился в США с государственным визитом. Ранее Трамп высоко оценил прошедшие в Вашингтоне переговоры с председателем КНР и анонсировал проведение новых двусторонних встреч в ноябре в Китае и в декабре на саммите G20 в Майами.
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙСШАВАШИНГТОНВладимир ПутинДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
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