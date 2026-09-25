https://1prime.ru/20260925/putin-873699452.html
Путин считает полезной работу на саммите АТЭС
Путин считает полезной работу на саммите АТЭС - 25.09.2026, ПРАЙМ
Путин считает полезной работу на саммите АТЭС
Президент России Владимир Путин считает полезной работу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T20:49+0300
2026-09-25T20:49+0300
2026-09-25T21:12+0300
мировая экономика
владимир путин
атэс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает полезной работу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. "В целом это большое, серьезное мероприятие, и у меня есть приглашение. Я исхожу из того, что это полезно - поработать на такой площадке", - сказал Путин журналистам.
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мировая экономика, владимир путин, атэс
Мировая экономика, Владимир Путин, АТЭС
Путин считает полезной работу на саммите АТЭС
Путин считает полезной работу на саммите АТЭС