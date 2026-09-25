https://1prime.ru/20260925/reshetnikov-873689477.html

Решетников назвал туризм и общепит лидерами по динамике роста зарплат

Решетников назвал туризм и общепит лидерами по динамике роста зарплат - 25.09.2026, ПРАЙМ

Решетников назвал туризм и общепит лидерами по динамике роста зарплат

Туризм и общепит в настоящее время являются лидерами по динамике роста зарплат в России: бизнес конкурирует за специалистов, предлагая высокие зарплаты, сообщил | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T16:05+0300

2026-09-25T16:05+0300

2026-09-25T16:05+0300

туризм

бизнес

максим решетников

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Туризм и общепит в настоящее время являются лидерами по динамике роста зарплат в России: бизнес конкурирует за специалистов, предлагая высокие зарплаты, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Бизнес конкурирует за кадры, и это толкает зарплаты вверх. Туризм и общепит сегодня среди лидеров по динамике роста зарплат", - сказал Решетников, выступая на лекции в РГУТИС в рамках Международного дня туризма. По его словам, на фоне дефицита кадров туристической отрасли не хватает 20-25% специалистов, а к 2030 году потребуется более 300 тысяч человек.

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туризм, бизнес, максим решетников