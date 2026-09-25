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Решетников назвал туризм и общепит лидерами по динамике роста зарплат
Решетников назвал туризм и общепит лидерами по динамике роста зарплат - 25.09.2026, ПРАЙМ
Решетников назвал туризм и общепит лидерами по динамике роста зарплат
Туризм и общепит в настоящее время являются лидерами по динамике роста зарплат в России: бизнес конкурирует за специалистов, предлагая высокие зарплаты, сообщил | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T16:05+0300
2026-09-25T16:05+0300
2026-09-25T16:05+0300
туризм
бизнес
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873689477.jpg?1790341541
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Туризм и общепит в настоящее время являются лидерами по динамике роста зарплат в России: бизнес конкурирует за специалистов, предлагая высокие зарплаты, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"Бизнес конкурирует за кадры, и это толкает зарплаты вверх. Туризм и общепит сегодня среди лидеров по динамике роста зарплат", - сказал Решетников, выступая на лекции в РГУТИС в рамках Международного дня туризма.
По его словам, на фоне дефицита кадров туристической отрасли не хватает 20-25% специалистов, а к 2030 году потребуется более 300 тысяч человек.
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туризм, бизнес, максим решетников
Туризм, Бизнес, Максим Решетников
Решетников назвал туризм и общепит лидерами по динамике роста зарплат
Решетников: туризм и общепит являются лидерами по динамике роста зарплат в России
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Туризм и общепит в настоящее время являются лидерами по динамике роста зарплат в России: бизнес конкурирует за специалистов, предлагая высокие зарплаты, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"Бизнес конкурирует за кадры, и это толкает зарплаты вверх. Туризм и общепит сегодня среди лидеров по динамике роста зарплат", - сказал Решетников, выступая на лекции в РГУТИС в рамках Международного дня туризма.
По его словам, на фоне дефицита кадров туристической отрасли не хватает 20-25% специалистов, а к 2030 году потребуется более 300 тысяч человек.