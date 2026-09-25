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ИИ видоизменит классический туризм, заявил Решетников

ИИ видоизменит классический туризм, заявил Решетников - 25.09.2026, ПРАЙМ

ИИ видоизменит классический туризм, заявил Решетников

Искусственный интеллект видоизменит классический туризм, будет помогать прогнозировать спрос и управлять ценами, сообщил министр экономического развития Максим... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T16:11+0300

2026-09-25T16:11+0300

2026-09-25T16:11+0300

технологии

бизнес

байкал

максим решетников

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект видоизменит классический туризм, будет помогать прогнозировать спрос и управлять ценами, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Теперь об искусственном интеллекте. Классический туризм он не заменит. Он его видоизменит. ИИ будет подбирать маршруты, прогнозировать спрос, управлять ценами, отвечать на вопросы туристов, анализировать отзывы", - сказал Решетников, выступая на лекции в РГУТИС в рамках Международного дня туризма. Он подчеркнул, что материальная сторона туризма не пропадет. Так, виртуальные экскурсии по Байкалу не заменят самого путешествия. В связи с этим спрос на кадры в отрасли не упадет, несмотря на цифровизацию и роботизацию. "Изменятся требования: профессиональные знания плюс цифровая грамотность и умение быстро принимать решения", - заключил министр.

байкал

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технологии, бизнес, байкал, максим решетников