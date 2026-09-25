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Решетников: стереотип о концентрации туризма в Москве и Петербурге устарел - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Решетников: стереотип о концентрации туризма в Москве и Петербурге устарел
Решетников: стереотип о концентрации туризма в Москве и Петербурге устарел - 25.09.2026, ПРАЙМ
Решетников: стереотип о концентрации туризма в Москве и Петербурге устарел
Стереотип о сосредоточенности туризма в Москве и Санкт-Петербурге устарел, турпотоки смещаются в регионы и профессионалы отрасли могут зарабатывать там больше... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T16:14+0300
2026-09-25T16:16+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
петербург
максим решетников
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Стереотип о сосредоточенности туризма в Москве и Санкт-Петербурге устарел, турпотоки смещаются в регионы и профессионалы отрасли могут зарабатывать там больше коллег из столицы, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Забудьте стереотип о том, что туризм сосредоточен только в Москве и Петербурге. Сегодня кадровый фокус отрасли смещается в регионы: Алтай, Камчатка, Дагестан, Мурманская область, Урал", - сказал Решетников, выступая на лекции в РГУТИС в рамках Международного дня туризма. "Поэтому профессиональный шеф-повар, управляющий качественной турбазой, или маркетолог территории на Сахалине сегодня может зарабатывать больше своих столичных коллег", - добавил министр. По его словам, спрос на сильных специалистов в регионах зачастую выше, чем в столице. При этом самым главным преимуществом у специалистов становится трудовая мобильность. "Самые интересные проекты и быстрые карьеры складываются сегодня в регионах. Нужны не только знания о туризме, но и экономическая грамотность, языки, понимание сервиса, цифровые навыки", - добавил он. Министр подчеркнул, что несмотря на развитие цифровых технологий, туризм остается работой с людьми, их впечатлениями и эмоциями.
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, петербург, максим решетников
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Максим Решетников
16:14 25.09.2026 (обновлено: 16:16 25.09.2026)
 
Решетников: стереотип о концентрации туризма в Москве и Петербурге устарел

Глава МЭР Решетников: стереотип о сосредоточенности туризма в Москве и Петербурге устарел

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Стереотип о сосредоточенности туризма в Москве и Санкт-Петербурге устарел, турпотоки смещаются в регионы и профессионалы отрасли могут зарабатывать там больше коллег из столицы, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Забудьте стереотип о том, что туризм сосредоточен только в Москве и Петербурге. Сегодня кадровый фокус отрасли смещается в регионы: Алтай, Камчатка, Дагестан, Мурманская область, Урал", - сказал Решетников, выступая на лекции в РГУТИС в рамках Международного дня туризма.
"Поэтому профессиональный шеф-повар, управляющий качественной турбазой, или маркетолог территории на Сахалине сегодня может зарабатывать больше своих столичных коллег", - добавил министр.
По его словам, спрос на сильных специалистов в регионах зачастую выше, чем в столице.
При этом самым главным преимуществом у специалистов становится трудовая мобильность. "Самые интересные проекты и быстрые карьеры складываются сегодня в регионах. Нужны не только знания о туризме, но и экономическая грамотность, языки, понимание сервиса, цифровые навыки", - добавил он.
Министр подчеркнул, что несмотря на развитие цифровых технологий, туризм остается работой с людьми, их впечатлениями и эмоциями.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПетербургМаксим Решетников
 
 
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