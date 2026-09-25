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Уровень воды в Рейне вновь упал до рекордно низкой отметки

Уровень воды в Рейне вновь упал до рекордно низкой отметки - 25.09.2026, ПРАЙМ

Уровень воды в Рейне вновь упал до рекордно низкой отметки

Уровень воды в реке Рейн, являющейся важнейшей внутренней водной артерией Германии, вновь упал на фоне засухи до рекордно низкой отметки, сообщает агентство... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T13:42+0300

2026-09-25T13:42+0300

2026-09-25T13:42+0300

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БЕРЛИН, 25 сен - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Рейн, являющейся важнейшей внутренней водной артерией Германии, вновь упал на фоне засухи до рекордно низкой отметки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные германского федерального управления водных путей и судоходства (WSV). "В четверг в критически важной для судоходства узкой части Рейна в районе Кауба, недалеко от Кобленца, уровень снизился до двух сантиметров… В пятницу утром он снова поднялся до пяти сантиметров", - говорится в публикации. Представитель WSV пояснил агентству, что хотя новый антирекорд еще требует официальной верификации, предварительные данные измерений однозначно указывают на исторический минимум за все время наблюдений за Рейном. При этом гидрологи подчеркивают, что измеряемый уровень является условным ориентиром и справочным значением для судоходства. Фактическая глубина фарватера Рейна в районе Кауба в настоящий момент составляет чуть более метра. Немецкий телеканал N-TV сообщал в августе со ссылкой на участников рынка, что внутреннее судоходство на Рейне оказалось на грани полного коллапса из-за критического обмеления вследствие продолжительной засухи. Агентство Рейтер сообщало, в свою очередь, что из-за обмеления Рейна большая часть перевозок была перенесена в Германии на железнодорожный и автомобильный транспорт.

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мировая экономика, германия, европа