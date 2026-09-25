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"Росатом" открыл в Северске лабораторию для подготовки специалистов

"Росатом" открыл в Северске лабораторию для подготовки специалистов - 25.09.2026, ПРАЙМ

"Росатом" открыл в Северске лабораторию для подготовки специалистов

"Росатом" открыл в Северске Томской области лабораторию, где будут готовить специалистов для работы на объектах строящегося там же атомного "энергоблока... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T13:40+0300

2026-09-25T13:40+0300

2026-09-25T13:40+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Росатом" открыл в Северске Томской области лабораторию, где будут готовить специалистов для работы на объектах строящегося там же атомного "энергоблока будущего", сообщила пресс-служба топливного дивизиона госкорпорации. Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в конце сентября 2025 года на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров, практически весь объем отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, отмечал Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркивал президент РФ. "В ЗАТО Северск Томской области открылась третья опорная лаборатория госкорпорации "Росатома" в рамках национального проекта "Новые атомные и энергетические технологии", - говорится в сообщении. Отмечается, что эта лаборатория станет прямым ответом на кадровый запрос отраслевого проекта "Прорыв". "Здесь мы будем готовить уникальных специалистов, которые будут работать на объектах опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения, что позволит нам сформировать кадровый резерв для будущих задач атомной отрасли", - подчеркнул исполняющий обязанности генерального директора АО "Сибирский химической комбинат" (СХК, предприятие топливного дивизиона "Росатома") Константин Изместьев, слова которого приводятся в сообщении. Соглашение о сотрудничестве участников опорной лаборатории подписали "Росатом" и организации атомной отрасли – АО "Прорыв", "Техническая академия Росатома" и СХК, а также Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Национальный исследовательский Томский политехнический университет (НИ ТПУ). Опорные лаборатории — это один из форматов кооперации научных, производственных и образовательных организаций для быстрого переноса передовых знаний и технологий в систему развития компетенций и опережающей подготовки кадров. Они создаются на базе ведущих университетов и отраслевых организаций. В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих замыкание ядерного топливного цикла, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной.

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