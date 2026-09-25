https://1prime.ru/20260925/rospotrebnadzor-873685382.html

Разрешения об открытии сезона получили 115 пляжей в Анапе

Разрешения об открытии сезона получили 115 пляжей в Анапе - 25.09.2026, ПРАЙМ

Разрешения об открытии сезона получили 115 пляжей в Анапе

Разрешения Роспотребнадзора на открытие в сезоне 2026 года получили 115 пляжей Анапы, сообщает правительство России. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T14:22+0300

2026-09-25T14:22+0300

2026-09-25T14:23+0300

бизнес

россия

анапа

краснодарский край

крым

виталий савельев

роспотребнадзор

росприроднадзор

мчс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873685382.jpg?1790335428

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Разрешения Роспотребнадзора на открытие в сезоне 2026 года получили 115 пляжей Анапы, сообщает правительство России. Состоялось заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. "На заседании рассмотрены ключевые итоги работы правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239"… На пострадавших пляжах Анапы отсыпан чистый песок. В сезоне 2026 года разрешительные документы Роспотребнадзора получили 115 пляжей", - говорится в сообщении. По данным кабмина, завершена откачка мазута из затонувших частей судов. Выполнение работ подтверждено специально созданной комиссией, в состав которой вошли представители Росприроднадзора, МЧС и "Морспасслужбы". "Подъем затонувших фрагментов танкеров будет осуществлен уполномоченными службами и ведомствами в штатном режиме", - добавили в правительстве. Там отметили, что также очищены акватория и береговая линия вдоль пострадавшего побережья Краснодарского края, Крыма и Севастополя. Утилизировано и реализовано более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. "Выражаю признательность всем, кто трудился и нес службу непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации. Усилиями спасательных служб, федеральных ведомств, регионов и научных организаций были устранены экологические последствия и риски. Особо отмечу вклад волонтеров. Их неравнодушие, самоотверженность и готовность действовать в сложных условиях стали важной частью общего результата", – отметил вице-премьер Виталий Савельев. Дальнейшая работа по ликвидации последствий крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" будет вестись в рамках полномочий министерств и ведомств, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

анапа

краснодарский край

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, анапа, краснодарский край, крым, виталий савельев, роспотребнадзор, росприроднадзор, мчс