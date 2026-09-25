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Разрешения об открытии сезона получили 115 пляжей в Анапе
Разрешения об открытии сезона получили 115 пляжей в Анапе - 25.09.2026, ПРАЙМ
Разрешения об открытии сезона получили 115 пляжей в Анапе
Разрешения Роспотребнадзора на открытие в сезоне 2026 года получили 115 пляжей Анапы, сообщает правительство России. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T14:22+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Разрешения Роспотребнадзора на открытие в сезоне 2026 года получили 115 пляжей Анапы, сообщает правительство России. Состоялось заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. "На заседании рассмотрены ключевые итоги работы правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239"… На пострадавших пляжах Анапы отсыпан чистый песок. В сезоне 2026 года разрешительные документы Роспотребнадзора получили 115 пляжей", - говорится в сообщении. По данным кабмина, завершена откачка мазута из затонувших частей судов. Выполнение работ подтверждено специально созданной комиссией, в состав которой вошли представители Росприроднадзора, МЧС и "Морспасслужбы". "Подъем затонувших фрагментов танкеров будет осуществлен уполномоченными службами и ведомствами в штатном режиме", - добавили в правительстве. Там отметили, что также очищены акватория и береговая линия вдоль пострадавшего побережья Краснодарского края, Крыма и Севастополя. Утилизировано и реализовано более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. "Выражаю признательность всем, кто трудился и нес службу непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации. Усилиями спасательных служб, федеральных ведомств, регионов и научных организаций были устранены экологические последствия и риски. Особо отмечу вклад волонтеров. Их неравнодушие, самоотверженность и готовность действовать в сложных условиях стали важной частью общего результата", – отметил вице-премьер Виталий Савельев. Дальнейшая работа по ликвидации последствий крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" будет вестись в рамках полномочий министерств и ведомств, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
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бизнес, россия, анапа, краснодарский край, крым, виталий савельев, роспотребнадзор, росприроднадзор, мчс
Бизнес, РОССИЯ, АНАПА, Краснодарский край, КРЫМ, Виталий Савельев, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, МЧС
Разрешения об открытии сезона получили 115 пляжей в Анапе
Разрешения Роспотребнадзора на открытие в сезоне 2026 года получили 115 пляжей Анапы
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Разрешения Роспотребнадзора на открытие в сезоне 2026 года получили 115 пляжей Анапы, сообщает правительство России.
Состоялось заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
"На заседании рассмотрены ключевые итоги работы правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239"… На пострадавших пляжах Анапы отсыпан чистый песок. В сезоне 2026 года разрешительные документы Роспотребнадзора получили 115 пляжей", - говорится в сообщении.
По данным кабмина, завершена откачка мазута из затонувших частей судов. Выполнение работ подтверждено специально созданной комиссией, в состав которой вошли представители Росприроднадзора, МЧС и "Морспасслужбы".
"Подъем затонувших фрагментов танкеров будет осуществлен уполномоченными службами и ведомствами в штатном режиме", - добавили в правительстве.
Там отметили, что также очищены акватория и береговая линия вдоль пострадавшего побережья Краснодарского края, Крыма и Севастополя. Утилизировано и реализовано более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.
"Выражаю признательность всем, кто трудился и нес службу непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации. Усилиями спасательных служб, федеральных ведомств, регионов и научных организаций были устранены экологические последствия и риски. Особо отмечу вклад волонтеров. Их неравнодушие, самоотверженность и готовность действовать в сложных условиях стали важной частью общего результата", – отметил вице-премьер Виталий Савельев.
Дальнейшая работа по ликвидации последствий крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" будет вестись в рамках полномочий министерств и ведомств, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.