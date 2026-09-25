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В России вырос объем выданных POS-кредитов
В России вырос объем выданных POS-кредитов - 25.09.2026, ПРАЙМ
В России вырос объем выданных POS-кредитов
Общий объем выданных POS-кредитов в России – кредитов гражданам, предоставленных в торговых точках, – в августе увеличился на 7,3% к июлю, до 18,3 миллиарда... | 25.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Общий объем выданных POS-кредитов в России – кредитов гражданам, предоставленных в торговых точках, – в августе увеличился на 7,3% к июлю, до 18,3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, объем выданных POS-кредитов в августе 2026 года составил 18,3 миллиарда рублей, немного увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем (+7,3%) (в июле 2026 года – 17,1 миллиарда рублей)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольший объем выданных кредитов был отмечен в Москве (2,04 миллиарда рублей), Московской области (1,32 миллиарда), Санкт-Петербурге (891 миллион рублей), Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (691 миллион рублей) и Краснодарском крае (668 миллионов рублей).
При этом наибольший рост объемов выдачи был зафиксирован в Ленинградской области (+19,4%), Башкирии (+16,2%), Иркутской (+13,6%) и Архангельской (+13,3%) областях, а также в Хабаровском крае (+12,7%). В то же время объем выданных кредитов, предоставленных гражданам в торговых точках, напротив, сократился, в Тульской (-6,4%) и Омской (-1,2%) областях, а также в Алтайском крае (-0,4%).
В Москве и Санкт-Петербурге показатель за месяц увеличился на 10,3% и 11,7% соответственно.
"В последние месяцы объемы POS-кредитования немного подросли, однако по-прежнему находятся на довольно низком уровне. Напомним, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (25 миллиардов рублей) объем выданных в августе 2026 года кредитов, предоставленных гражданам в торговых точках, сократился на 26,7%", – приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
Такая динамика выдачи, по его словам, обусловлена слабым аппетитом к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Об этом, в частности, свидетельствует доля отказов по заявкам, стабильно превышающая 80%.
Потенциальным заемщикам в этой ситуации стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, указал Волков.
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РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Московская область, Алексей Волков, НБКИ
В России вырос объем выданных POS-кредитов
НБКИ: объем выданных POS-кредитов в России в августе вырос на 7,3%
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Общий объем выданных POS-кредитов в России – кредитов гражданам, предоставленных в торговых точках, – в августе увеличился на 7,3% к июлю, до 18,3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, объем выданных POS-кредитов в августе 2026 года составил 18,3 миллиарда рублей, немного увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем (+7,3%) (в июле 2026 года – 17,1 миллиарда рублей)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольший объем выданных кредитов был отмечен в Москве (2,04 миллиарда рублей), Московской области (1,32 миллиарда), Санкт-Петербурге (891 миллион рублей), Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (691 миллион рублей) и Краснодарском крае (668 миллионов рублей).
При этом наибольший рост объемов выдачи был зафиксирован в Ленинградской области (+19,4%), Башкирии (+16,2%), Иркутской (+13,6%) и Архангельской (+13,3%) областях, а также в Хабаровском крае (+12,7%). В то же время объем выданных кредитов, предоставленных гражданам в торговых точках, напротив, сократился, в Тульской (-6,4%) и Омской (-1,2%) областях, а также в Алтайском крае (-0,4%).
В Москве и Санкт-Петербурге показатель за месяц увеличился на 10,3% и 11,7% соответственно.
"В последние месяцы объемы POS-кредитования немного подросли, однако по-прежнему находятся на довольно низком уровне. Напомним, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (25 миллиардов рублей) объем выданных в августе 2026 года кредитов, предоставленных гражданам в торговых точках, сократился на 26,7%", – приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
Такая динамика выдачи, по его словам, обусловлена слабым аппетитом к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Об этом, в частности, свидетельствует доля отказов по заявкам, стабильно превышающая 80%.
Потенциальным заемщикам в этой ситуации стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, указал Волков.