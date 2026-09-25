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В России разработали препарат против атеросклероза "Витафосфолип" - 25.09.2026, ПРАЙМ
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В России разработали препарат против атеросклероза "Витафосфолип"
В России разработали препарат против атеросклероза "Витафосфолип" - 25.09.2026, ПРАЙМ
В России разработали препарат против атеросклероза "Витафосфолип"
Современный препарат против атеросклероза "Витафосфолип", разработанный в московском Научно-исследовательском институте биомедицинской химии имени В. Н... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T11:57+0300
2026-09-25T11:58+0300
бизнес
общество
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НОВОСИБИРСК, 25 сен – ПРАЙМ. Современный препарат против атеросклероза "Витафосфолип", разработанный в московском Научно-исследовательском институте биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича (ИБМХ), почти готов к появлению в аптеках, регистрационное удостоверение ожидается получить до конца года, сообщила член-корреспондент РАН, и.о. директора ИБМХ Елена Пономаренко. "Мы сейчас предлагаем препарат "Витафосфолип" для нормализации липидного обмена. Действие этого препарата основано на том, что он увеличивает отток "плохого" холестерина из клеток и таким образом снижает риск развития атеросклероза. Препарат успешно прошел доклинические и клинические испытания и находится на регистрации. Будем надеяться, что к концу года мы получим регистрационное удостоверение и вы уже сможете увидеть этот препарат в аптеке", - сказала она на форуме OpenBio. Пономаренко отметила, что создание препарата является примером того, как эксперимент и биоинформатика в содружестве приводит к получению реального продукта, доступного каждому человеку.
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бизнес, общество , россия, ран
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РАН
11:57 25.09.2026 (обновлено: 11:58 25.09.2026)
 
В России разработали препарат против атеросклероза "Витафосфолип"

ИБМХ: препарат против атеросклероза "Витафосфолип" почти готов к появлению в аптеках

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НОВОСИБИРСК, 25 сен – ПРАЙМ. Современный препарат против атеросклероза "Витафосфолип", разработанный в московском Научно-исследовательском институте биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича (ИБМХ), почти готов к появлению в аптеках, регистрационное удостоверение ожидается получить до конца года, сообщила член-корреспондент РАН, и.о. директора ИБМХ Елена Пономаренко.
"Мы сейчас предлагаем препарат "Витафосфолип" для нормализации липидного обмена. Действие этого препарата основано на том, что он увеличивает отток "плохого" холестерина из клеток и таким образом снижает риск развития атеросклероза. Препарат успешно прошел доклинические и клинические испытания и находится на регистрации. Будем надеяться, что к концу года мы получим регистрационное удостоверение и вы уже сможете увидеть этот препарат в аптеке", - сказала она на форуме OpenBio.
Пономаренко отметила, что создание препарата является примером того, как эксперимент и биоинформатика в содружестве приводит к получению реального продукта, доступного каждому человеку.
 
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