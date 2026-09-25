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В России разработали препарат против атеросклероза "Витафосфолип"

В России разработали препарат против атеросклероза "Витафосфолип" - 25.09.2026, ПРАЙМ

В России разработали препарат против атеросклероза "Витафосфолип"

Современный препарат против атеросклероза "Витафосфолип", разработанный в московском Научно-исследовательском институте биомедицинской химии имени В. Н... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T11:57+0300

2026-09-25T11:57+0300

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НОВОСИБИРСК, 25 сен – ПРАЙМ. Современный препарат против атеросклероза "Витафосфолип", разработанный в московском Научно-исследовательском институте биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича (ИБМХ), почти готов к появлению в аптеках, регистрационное удостоверение ожидается получить до конца года, сообщила член-корреспондент РАН, и.о. директора ИБМХ Елена Пономаренко. "Мы сейчас предлагаем препарат "Витафосфолип" для нормализации липидного обмена. Действие этого препарата основано на том, что он увеличивает отток "плохого" холестерина из клеток и таким образом снижает риск развития атеросклероза. Препарат успешно прошел доклинические и клинические испытания и находится на регистрации. Будем надеяться, что к концу года мы получим регистрационное удостоверение и вы уже сможете увидеть этот препарат в аптеке", - сказала она на форуме OpenBio. Пономаренко отметила, что создание препарата является примером того, как эксперимент и биоинформатика в содружестве приводит к получению реального продукта, доступного каждому человеку.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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