https://1prime.ru/20260925/rossija-873677941.html
В России разработали препарат против атеросклероза "Витафосфолип"
В России разработали препарат против атеросклероза "Витафосфолип" - 25.09.2026, ПРАЙМ
В России разработали препарат против атеросклероза "Витафосфолип"
Современный препарат против атеросклероза "Витафосфолип", разработанный в московском Научно-исследовательском институте биомедицинской химии имени В. Н... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T11:57+0300
2026-09-25T11:57+0300
2026-09-25T11:58+0300
бизнес
общество
россия
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873677941.jpg?1790326702
НОВОСИБИРСК, 25 сен – ПРАЙМ. Современный препарат против атеросклероза "Витафосфолип", разработанный в московском Научно-исследовательском институте биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича (ИБМХ), почти готов к появлению в аптеках, регистрационное удостоверение ожидается получить до конца года, сообщила член-корреспондент РАН, и.о. директора ИБМХ Елена Пономаренко. "Мы сейчас предлагаем препарат "Витафосфолип" для нормализации липидного обмена. Действие этого препарата основано на том, что он увеличивает отток "плохого" холестерина из клеток и таким образом снижает риск развития атеросклероза. Препарат успешно прошел доклинические и клинические испытания и находится на регистрации. Будем надеяться, что к концу года мы получим регистрационное удостоверение и вы уже сможете увидеть этот препарат в аптеке", - сказала она на форуме OpenBio. Пономаренко отметила, что создание препарата является примером того, как эксперимент и биоинформатика в содружестве приводит к получению реального продукта, доступного каждому человеку.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , россия, ран
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РАН
В России разработали препарат против атеросклероза "Витафосфолип"
ИБМХ: препарат против атеросклероза "Витафосфолип" почти готов к появлению в аптеках
НОВОСИБИРСК, 25 сен – ПРАЙМ. Современный препарат против атеросклероза "Витафосфолип", разработанный в московском Научно-исследовательском институте биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича (ИБМХ), почти готов к появлению в аптеках, регистрационное удостоверение ожидается получить до конца года, сообщила член-корреспондент РАН, и.о. директора ИБМХ Елена Пономаренко.
"Мы сейчас предлагаем препарат "Витафосфолип" для нормализации липидного обмена. Действие этого препарата основано на том, что он увеличивает отток "плохого" холестерина из клеток и таким образом снижает риск развития атеросклероза. Препарат успешно прошел доклинические и клинические испытания и находится на регистрации. Будем надеяться, что к концу года мы получим регистрационное удостоверение и вы уже сможете увидеть этот препарат в аптеке", - сказала она на форуме OpenBio.
Пономаренко отметила, что создание препарата является примером того, как эксперимент и биоинформатика в содружестве приводит к получению реального продукта, доступного каждому человеку.