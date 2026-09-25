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В России началась отгрузка первых компрессоров смешанного хладагента

В России началась отгрузка первых компрессоров смешанного хладагента - 25.09.2026, ПРАЙМ

В России началась отгрузка первых компрессоров смешанного хладагента

В России началась отгрузка первых компрессоров смешанного хладагента, которые нужны для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ), сообщил... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T13:46+0300

2026-09-25T13:46+0300

2026-09-25T13:47+0300

россия

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минпромторг

газпром

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. В России началась отгрузка первых компрессоров смешанного хладагента, которые нужны для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ), сообщил Минпромторг. "Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов принял участие в старте отгрузки первых российских компрессоров смешанного хладагента. Агрегаты мощностью 112 МВт предназначены для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа, ранее такое оборудование в стране не производилось", - пишет министерство. В торжественном мероприятии также приняли участие председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор "УК "Группа "ГМС" Артем Молчанов. Строительство сборочно-испытательного комплекса крупнотоннажных компрессоров для СПГ и создание компрессоров смешанного хладагента реализованы ООО "Казанькомпрессормаш" в рамках системной работы по созданию в стране высокотехнологичного оборудования при поддержке Минпромторга РФ и Татарстана. "С 2022 года Минпромторг России поддерживает важнейший отраслевой проект, который реализуется на площадке "Казанькомпрессормаша". Начавшаяся сегодня отгрузка компрессоров смешанного хладагента для нужд "Газпрома" является результатом эффективного взаимодействия государства и бизнеса в рамках работы по обеспечению технологической независимости российской СПГ-отрасли", - отметил Иванов. В России уже освоено производство спиральновитых теплообменников, погружных насосов СПГ, компрессоров отпарного газа и терминальных стендеров отгрузки СПГ, в том числе с привлечением бюджетного финансирования. Разработка и создание этого оборудования направлены на достижение целей национального проекта "Новые атомные и энергетические технологии".

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россия, татарстан, алексей миллер, рустам минниханов, минпромторг, газпром