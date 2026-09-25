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Россия сохранила лидерство по числу иностранных туристов в Армении - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Россия сохранила лидерство по числу иностранных туристов в Армении
Россия сохранила лидерство по числу иностранных туристов в Армении - 25.09.2026, ПРАЙМ
Россия сохранила лидерство по числу иностранных туристов в Армении
Россия в январе-августе текущего года сохранила лидерство по количеству иностранных туристов, прибывших в Армению, с долей в 40% во въездном турпотоке, сообщает | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T16:05+0300
2026-09-25T16:05+0300
бизнес
туризм
россия
армения
грузия
иран
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ЕРЕВАН, 25 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-августе текущего года сохранила лидерство по количеству иностранных туристов, прибывших в Армению, с долей в 40% во въездном турпотоке, сообщает пресс-служба посольства РФ со ссылкой на данные комитета по туризму республики. "По данным комитета по туризму Армении, в январе-августе 2026 года страну посетили 1 467 333 туриста. Из них 40% (587 тысяч человек) - граждане России", - говорится в сообщении. Отмечается, что второе место занимает Грузия с долей своих сограждан во въездном турпотоке в 14%, третье - Иран с 8%. Россия удерживает лидерство по количеству приезжающих в республику туристов на протяжении многих лет. Так, по данным статистического комитета Армении, республику в 2025 году посетили 2,26 миллиона туристов. Больше всего туристов прибыли из России - 921,7 тысячи человек, или 40,7%.
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40
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40
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40
бизнес, туризм, россия, армения, грузия, иран
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ, ИРАН
16:05 25.09.2026
 
Россия сохранила лидерство по числу иностранных туристов в Армении

Россия в январе-августе сохранила лидерство по числу иностранных туристов в Армении

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ЕРЕВАН, 25 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-августе текущего года сохранила лидерство по количеству иностранных туристов, прибывших в Армению, с долей в 40% во въездном турпотоке, сообщает пресс-служба посольства РФ со ссылкой на данные комитета по туризму республики.
"По данным комитета по туризму Армении, в январе-августе 2026 года страну посетили 1 467 333 туриста. Из них 40% (587 тысяч человек) - граждане России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что второе место занимает Грузия с долей своих сограждан во въездном турпотоке в 14%, третье - Иран с 8%.
Россия удерживает лидерство по количеству приезжающих в республику туристов на протяжении многих лет. Так, по данным статистического комитета Армении, республику в 2025 году посетили 2,26 миллиона туристов. Больше всего туристов прибыли из России - 921,7 тысячи человек, или 40,7%.
 
БизнесТуризмРОССИЯАРМЕНИЯГРУЗИЯИРАН
 
 
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