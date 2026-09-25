https://1prime.ru/20260925/rossija-873689401.html
Россия сохранила лидерство по числу иностранных туристов в Армении
Россия сохранила лидерство по числу иностранных туристов в Армении - 25.09.2026, ПРАЙМ
Россия сохранила лидерство по числу иностранных туристов в Армении
Россия в январе-августе текущего года сохранила лидерство по количеству иностранных туристов, прибывших в Армению, с долей в 40% во въездном турпотоке, сообщает | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T16:05+0300
2026-09-25T16:05+0300
2026-09-25T16:05+0300
бизнес
туризм
россия
армения
грузия
иран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873689401.jpg?1790341539
ЕРЕВАН, 25 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-августе текущего года сохранила лидерство по количеству иностранных туристов, прибывших в Армению, с долей в 40% во въездном турпотоке, сообщает пресс-служба посольства РФ со ссылкой на данные комитета по туризму республики.
"По данным комитета по туризму Армении, в январе-августе 2026 года страну посетили 1 467 333 туриста. Из них 40% (587 тысяч человек) - граждане России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что второе место занимает Грузия с долей своих сограждан во въездном турпотоке в 14%, третье - Иран с 8%.
Россия удерживает лидерство по количеству приезжающих в республику туристов на протяжении многих лет. Так, по данным статистического комитета Армении, республику в 2025 году посетили 2,26 миллиона туристов. Больше всего туристов прибыли из России - 921,7 тысячи человек, или 40,7%.
армения
грузия
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, армения, грузия, иран
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ, ИРАН
Россия сохранила лидерство по числу иностранных туристов в Армении
Россия в январе-августе сохранила лидерство по числу иностранных туристов в Армении
ЕРЕВАН, 25 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-августе текущего года сохранила лидерство по количеству иностранных туристов, прибывших в Армению, с долей в 40% во въездном турпотоке, сообщает пресс-служба посольства РФ со ссылкой на данные комитета по туризму республики.
"По данным комитета по туризму Армении, в январе-августе 2026 года страну посетили 1 467 333 туриста. Из них 40% (587 тысяч человек) - граждане России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что второе место занимает Грузия с долей своих сограждан во въездном турпотоке в 14%, третье - Иран с 8%.
Россия удерживает лидерство по количеству приезжающих в республику туристов на протяжении многих лет. Так, по данным статистического комитета Армении, республику в 2025 году посетили 2,26 миллиона туристов. Больше всего туристов прибыли из России - 921,7 тысячи человек, или 40,7%.