https://1prime.ru/20260925/rossija-873696749.html

В России запустили онлайн-платформу для поиска работы в сфере туризма

В России запустили онлайн-платформу для поиска работы в сфере туризма - 25.09.2026, ПРАЙМ

В России запустили онлайн-платформу для поиска работы в сфере туризма

Онлайн-платформа "Гостеприимство - моя профессия" для стажировок и поиска работы в сфере туризма запущена в России, она будет способствовать решению проблемы... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T19:31+0300

2026-09-25T19:31+0300

2026-09-25T19:31+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873696749.jpg?1790353873

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Онлайн-платформа "Гостеприимство - моя профессия" для стажировок и поиска работы в сфере туризма запущена в России, она будет способствовать решению проблемы кадрового дефицита в отрасли, сообщили в Минэкономразвития. "Онлайн-платформа "Гостеприимство - моя профессия" усилит действующие меры поддержки национального проекта "Туризм и гостеприимство" и будет способствовать решению проблемы кадрового дефицита отрасли", - говорится в сообщении. Проект объединил вакансии, стажировки и образовательные программы для отрасли с возможностью выборки по регионам и городам. Сайт ориентирован как на студентов и молодых специалистов, так и на опытных работников туриндустрии, добавили в министерстве. Там отметили, что данный ресурс позволит студентам вузов и средних специальных учебных заведений быстрее и эффективнее ориентироваться во всех имеющихся вакансиях на рынке туризма и сокращать время поиска работы. Так, на площадке будут доступны предложения о постоянной и сезонной занятости, образовательная витрина, включающая программы высшего, среднего профессионального и дополнительного образования, а также бесплатные курсы повышения квалификации. В ведомстве подчеркнули, что привлечение молодых специалистов и предложение бесплатных образовательных программ повышения квалификации и переподготовки будут способствовать достижению показателей национального проекта, инициированного президентом. "Спрос на специалистов в сфере туризма и гостеприимства продолжает расти. Он охватывает как массовые профессии, так и управленческие и цифровые позиции", - заключили там. Публичная презентация проекта прошла в рамках кейс-чемпионата "Будущие лидеры туризма" в преддверии Международного дня туризма в Российском государственном университете туризма и сервиса (РГУТИС).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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