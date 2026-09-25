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В России запустили онлайн-платформу для поиска работы в сфере туризма - 25.09.2026, ПРАЙМ
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В России запустили онлайн-платформу для поиска работы в сфере туризма
В России запустили онлайн-платформу для поиска работы в сфере туризма - 25.09.2026, ПРАЙМ
В России запустили онлайн-платформу для поиска работы в сфере туризма
Онлайн-платформа "Гостеприимство - моя профессия" для стажировок и поиска работы в сфере туризма запущена в России, она будет способствовать решению проблемы... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T19:31+0300
2026-09-25T19:31+0300
россия
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Онлайн-платформа "Гостеприимство - моя профессия" для стажировок и поиска работы в сфере туризма запущена в России, она будет способствовать решению проблемы кадрового дефицита в отрасли, сообщили в Минэкономразвития. "Онлайн-платформа "Гостеприимство - моя профессия" усилит действующие меры поддержки национального проекта "Туризм и гостеприимство" и будет способствовать решению проблемы кадрового дефицита отрасли", - говорится в сообщении. Проект объединил вакансии, стажировки и образовательные программы для отрасли с возможностью выборки по регионам и городам. Сайт ориентирован как на студентов и молодых специалистов, так и на опытных работников туриндустрии, добавили в министерстве. Там отметили, что данный ресурс позволит студентам вузов и средних специальных учебных заведений быстрее и эффективнее ориентироваться во всех имеющихся вакансиях на рынке туризма и сокращать время поиска работы. Так, на площадке будут доступны предложения о постоянной и сезонной занятости, образовательная витрина, включающая программы высшего, среднего профессионального и дополнительного образования, а также бесплатные курсы повышения квалификации. В ведомстве подчеркнули, что привлечение молодых специалистов и предложение бесплатных образовательных программ повышения квалификации и переподготовки будут способствовать достижению показателей национального проекта, инициированного президентом. "Спрос на специалистов в сфере туризма и гостеприимства продолжает расти. Он охватывает как массовые профессии, так и управленческие и цифровые позиции", - заключили там. Публичная презентация проекта прошла в рамках кейс-чемпионата "Будущие лидеры туризма" в преддверии Международного дня туризма в Российском государственном университете туризма и сервиса (РГУТИС).
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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192
40
192
40
россия
РОССИЯ
19:31 25.09.2026
 
В России запустили онлайн-платформу для поиска работы в сфере туризма

МЭР запустило онлайн-платформу для стажировок и поиска работы в сфере туризма

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Онлайн-платформа "Гостеприимство - моя профессия" для стажировок и поиска работы в сфере туризма запущена в России, она будет способствовать решению проблемы кадрового дефицита в отрасли, сообщили в Минэкономразвития.
"Онлайн-платформа "Гостеприимство - моя профессия" усилит действующие меры поддержки национального проекта "Туризм и гостеприимство" и будет способствовать решению проблемы кадрового дефицита отрасли", - говорится в сообщении.
Проект объединил вакансии, стажировки и образовательные программы для отрасли с возможностью выборки по регионам и городам. Сайт ориентирован как на студентов и молодых специалистов, так и на опытных работников туриндустрии, добавили в министерстве.
Там отметили, что данный ресурс позволит студентам вузов и средних специальных учебных заведений быстрее и эффективнее ориентироваться во всех имеющихся вакансиях на рынке туризма и сокращать время поиска работы.
Так, на площадке будут доступны предложения о постоянной и сезонной занятости, образовательная витрина, включающая программы высшего, среднего профессионального и дополнительного образования, а также бесплатные курсы повышения квалификации.
В ведомстве подчеркнули, что привлечение молодых специалистов и предложение бесплатных образовательных программ повышения квалификации и переподготовки будут способствовать достижению показателей национального проекта, инициированного президентом.
"Спрос на специалистов в сфере туризма и гостеприимства продолжает расти. Он охватывает как массовые профессии, так и управленческие и цифровые позиции", - заключили там.
Публичная презентация проекта прошла в рамках кейс-чемпионата "Будущие лидеры туризма" в преддверии Международного дня туризма в Российском государственном университете туризма и сервиса (РГУТИС).
 
РОССИЯ
 
 
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