https://1prime.ru/20260925/rossija-873696863.html
В России обновили более 900 километров дорог в туристических маршрутах
В России обновили более 900 километров дорог в туристических маршрутах - 25.09.2026, ПРАЙМ
В России обновили более 900 километров дорог в туристических маршрутах
Более 900 километров дорог, входящих в туристические маршруты, отремонтировали в России в 2026 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T19:34+0300
2026-09-25T19:34+0300
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туризм
бизнес
россия
дагестан
ярославская область
марат хуснуллин
росстат
юнеско
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Более 900 километров дорог, входящих в туристические маршруты, отремонтировали в России в 2026 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Силами стройкомплекса России развиваем и обновляем дороги, ведущие к популярным местам туристического осмотра. Это маршруты к природным комплексам, памятникам архитектуры, историческим достопримечательностям, святыням. В этом году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" обновлено 216 таких объектов общей протяженностью 929 км", – передает слова Хуснуллина Минтранс РФ.
Вице-премьер подчеркнул, что у России огромный потенциал в сфере развития туризма – каждый регион нашей страны уникален. Вместе с тем растет интерес к территориям, которые раньше не были массовыми туристическими направлениями.
Россияне, по данным Росстата, за январь-июнь 2026 года совершили 43,2 миллиона поездок по стране, что превышает прошлогодний показатель на 4,3%. При этом въездной туризм также продемонстрировал положительную динамику: за первое полугодие Россию посетили 2,5 миллиона иностранных туристов - на 20,1% больше, чем в 2025 году.
"Всего до конца 2026 года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" приведем в нормативное состояние 1,7 тыс. км региональных и местных дорог, ведущих к местам туристического осмотра, – это более 350 объектов. Чтобы путешествия стали более удобными и комфортными, стараемся предусмотреть парковочные места, смотровые площадки и другие необходимые туристам объекты", – сказал министр транспорта Андрей Никитин, чьи слова также приводятся в пресс-релизе.
Отмечается, что работы ведутся в том числе в Ярославской области и в Дагестане. Так, продолжается обновление региональной трассы Ярославль-Любим, которая ведет в село Вятское, включенное в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. А в Дагестане отремонтирован 9-километровый участок трассы Буйнакск-Кизилюрт, являющийся частью маршрута к Сулакскому каньону, знаменитому своими грандиозными масштабами, отвесными скалами и бирюзовыми водами на дне ущелья.
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туризм, бизнес, россия, дагестан, ярославская область, марат хуснуллин, росстат, юнеско
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Дагестан, Ярославская область, Марат Хуснуллин, Росстат, ЮНЕСКО
В России обновили более 900 километров дорог в туристических маршрутах
Хуснуллин: более 900 км дорог, входящих в туристические маршруты, отремонтировали в России
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Более 900 километров дорог, входящих в туристические маршруты, отремонтировали в России в 2026 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Силами стройкомплекса России развиваем и обновляем дороги, ведущие к популярным местам туристического осмотра. Это маршруты к природным комплексам, памятникам архитектуры, историческим достопримечательностям, святыням. В этом году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" обновлено 216 таких объектов общей протяженностью 929 км", – передает слова Хуснуллина Минтранс РФ.
Вице-премьер подчеркнул, что у России огромный потенциал в сфере развития туризма – каждый регион нашей страны уникален. Вместе с тем растет интерес к территориям, которые раньше не были массовыми туристическими направлениями.
Россияне, по данным Росстата, за январь-июнь 2026 года совершили 43,2 миллиона поездок по стране, что превышает прошлогодний показатель на 4,3%. При этом въездной туризм также продемонстрировал положительную динамику: за первое полугодие Россию посетили 2,5 миллиона иностранных туристов - на 20,1% больше, чем в 2025 году.
"Всего до конца 2026 года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" приведем в нормативное состояние 1,7 тыс. км региональных и местных дорог, ведущих к местам туристического осмотра, – это более 350 объектов. Чтобы путешествия стали более удобными и комфортными, стараемся предусмотреть парковочные места, смотровые площадки и другие необходимые туристам объекты", – сказал министр транспорта Андрей Никитин, чьи слова также приводятся в пресс-релизе.
Отмечается, что работы ведутся в том числе в Ярославской области и в Дагестане. Так, продолжается обновление региональной трассы Ярославль-Любим, которая ведет в село Вятское, включенное в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. А в Дагестане отремонтирован 9-километровый участок трассы Буйнакск-Кизилюрт, являющийся частью маршрута к Сулакскому каньону, знаменитому своими грандиозными масштабами, отвесными скалами и бирюзовыми водами на дне ущелья.