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Россия вводит пошлины на биодобавки из недружественных стран - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Россия вводит пошлины на биодобавки из недружественных стран
Россия вводит пошлины на биодобавки из недружественных стран - 25.09.2026, ПРАЙМ
Россия вводит пошлины на биодобавки из недружественных стран
Правительство России вводит ввозные таможенные пошлины в 35% на биологически активные добавки к пище из недружественных стран, за исключением Венгрии и... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T21:23+0300
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россия
венгрия
словакия
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство России вводит ввозные таможенные пошлины в 35% на биологически активные добавки к пище из недружественных стран, за исключением Венгрии и Словакии, следует из постановления кабмина РФ, размещенного в пятницу на официальном портале опубликования нормативных актов. Постановление вступает в силу по истечении семи дней после дня его официального опубликования и действует до конца 2027 года. Документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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россия, венгрия, словакия, михаил мишустин
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, Михаил Мишустин
21:23 25.09.2026 (обновлено: 21:31 25.09.2026)
 
Россия вводит пошлины на биодобавки из недружественных стран

Правительство вводит пошлины в 35% на биоактивные добавки к пище из недружественных стран

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство России вводит ввозные таможенные пошлины в 35% на биологически активные добавки к пище из недружественных стран, за исключением Венгрии и Словакии, следует из постановления кабмина РФ, размещенного в пятницу на официальном портале опубликования нормативных актов.
Постановление вступает в силу по истечении семи дней после дня его официального опубликования и действует до конца 2027 года.
Документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
 
РОССИЯВЕНГРИЯСЛОВАКИЯМихаил Мишустин
 
 
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