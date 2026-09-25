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Россия вводит пошлины на биодобавки из недружественных стран

Россия вводит пошлины на биодобавки из недружественных стран - 25.09.2026, ПРАЙМ

Россия вводит пошлины на биодобавки из недружественных стран

Правительство России вводит ввозные таможенные пошлины в 35% на биологически активные добавки к пище из недружественных стран, за исключением Венгрии и... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T21:23+0300

2026-09-25T21:23+0300

2026-09-25T21:31+0300

россия

венгрия

словакия

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство России вводит ввозные таможенные пошлины в 35% на биологически активные добавки к пище из недружественных стран, за исключением Венгрии и Словакии, следует из постановления кабмина РФ, размещенного в пятницу на официальном портале опубликования нормативных актов. Постановление вступает в силу по истечении семи дней после дня его официального опубликования и действует до конца 2027 года. Документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

венгрия

словакия

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россия, венгрия, словакия, михаил мишустин