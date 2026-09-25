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Россия и БиГ согласовали поставки 14,3 тысячи тонн боснийских яблок

Россия и БиГ согласовали поставки 14,3 тысячи тонн боснийских яблок - 25.09.2026, ПРАЙМ

Россия и БиГ согласовали поставки 14,3 тысячи тонн боснийских яблок

Власти России и Боснии и Герцеговины (БиГ) согласовали поставку 14,3 тысячи тонн боснийских яблок и 6,4 тысячи тонн боснийских груш на российский рынок, сообщил | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T23:17+0300

2026-09-25T23:17+0300

2026-09-25T23:17+0300

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росстандарт

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БЕЛГРАД, 25 сен - ПРАЙМ. Власти России и Боснии и Герцеговины (БиГ) согласовали поставку 14,3 тысячи тонн боснийских яблок и 6,4 тысячи тонн боснийских груш на российский рынок, сообщил зампред Совета министров БиГ и министр внешней торговли и экономических отношений Сташа Кошарац. С 24 по 25 сентября в городе Пале, олимпийском центре Яхорина над Сараево, состоялось IV заседание межправительственной российско-боснийско-герцеговинской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству. Делегацию РФ возглавил сопредседатель комиссии, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев, делегацию БиГ - сопредседатель Кошарац. "Боснии и Герцеговине одобрен экспорт в РФ 14 тысяч 270 тонн яблок и 6 тысяч 405 тонн груш урожая этого года… В прошлом году было одобрен ввоз 4 тысяч тонн яблок и 1 тысячи тонн груш", - заявил министр внешней торговли и экономических отношений БиГ журналистам по итогам переговоров. Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ, стороны отметили рост поставок сельхозпродукции, рассмотрели проекты по их увеличению, согласились о необходимости расширения сотрудничества РФ и БиГ в сферах образования, стандартизации и метрологии, есть наработки в этих направлениях. В ходе заседания также были рассмотрены сотрудничество в энергетике, науке и культуре, охране окружающей среды.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, совет министров, росстандарт