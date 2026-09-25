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Россияне с 1 октября не смогут взять более двух дорогих займов
Россияне с 1 октября не смогут взять более двух дорогих займов - 25.09.2026, ПРАЙМ
Россияне с 1 октября не смогут взять более двух дорогих займов
Россияне с 1 октября больше не смогут взять более двух займов с полной стоимостью более 200% годовых каждый, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T00:37+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россияне с 1 октября больше не смогут взять более двух займов с полной стоимостью более 200% годовых каждый, рассказали РИА Новости в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР".
"С 1 октября вступает в силу изменение в законодательство, которое ограничит количество одновременно действующих дорогих займов. На первом этапе данного закона МФО не смогут выдать заемщику более двух займов с полной стоимостью потребительского кредита (ПСК) свыше 200% годовых", - сказали там.
В пресс-службе организации уточнили, что это ограничение коснется лишь тех клиентов, которые подали заявку на получение нового займа после 1 октября.
"Клиентов, кто уже сейчас обслуживает два займа, данная мера в части обслуживания текущих обязательств не коснется", - добавили там.
В организации предостерегли россиян от обращения к нелегальным компаниям в случае отказа в займе у официальных МФО.
"Настоятельно рекомендуем физическим лицам оформлять займы лишь в реестровых компаниях, а в случае отказа и при возможности - на время отложить трату, на которую планировалось взять деньги", - подчеркнули там.
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банки, финансы, россия
Россияне с 1 октября не смогут взять более двух дорогих займов
СРО "МиР": россияне с 1 октября не смогут взять более двух дорогих займов
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россияне с 1 октября больше не смогут взять более двух займов с полной стоимостью более 200% годовых каждый, рассказали РИА Новости в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР".
"С 1 октября вступает в силу изменение в законодательство, которое ограничит количество одновременно действующих дорогих займов. На первом этапе данного закона МФО не смогут выдать заемщику более двух займов с полной стоимостью потребительского кредита (ПСК) свыше 200% годовых", - сказали там.
В пресс-службе организации уточнили, что это ограничение коснется лишь тех клиентов, которые подали заявку на получение нового займа после 1 октября.
"Клиентов, кто уже сейчас обслуживает два займа, данная мера в части обслуживания текущих обязательств не коснется", - добавили там.
В организации предостерегли россиян от обращения к нелегальным компаниям в случае отказа в займе у официальных МФО.
"Настоятельно рекомендуем физическим лицам оформлять займы лишь в реестровых компаниях, а в случае отказа и при возможности - на время отложить трату, на которую планировалось взять деньги", - подчеркнули там.