Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне с 1 октября не смогут взять более двух дорогих займов - 25.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260925/rossijane-873667416.html
Россияне с 1 октября не смогут взять более двух дорогих займов
Россияне с 1 октября не смогут взять более двух дорогих займов - 25.09.2026, ПРАЙМ
Россияне с 1 октября не смогут взять более двух дорогих займов
Россияне с 1 октября больше не смогут взять более двух займов с полной стоимостью более 200% годовых каждый, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T00:37+0300
2026-09-25T00:37+0300
банки
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873667416.jpg?1790285849
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россияне с 1 октября больше не смогут взять более двух займов с полной стоимостью более 200% годовых каждый, рассказали РИА Новости в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР". "С 1 октября вступает в силу изменение в законодательство, которое ограничит количество одновременно действующих дорогих займов. На первом этапе данного закона МФО не смогут выдать заемщику более двух займов с полной стоимостью потребительского кредита (ПСК) свыше 200% годовых", - сказали там. В пресс-службе организации уточнили, что это ограничение коснется лишь тех клиентов, которые подали заявку на получение нового займа после 1 октября. "Клиентов, кто уже сейчас обслуживает два займа, данная мера в части обслуживания текущих обязательств не коснется", - добавили там. В организации предостерегли россиян от обращения к нелегальным компаниям в случае отказа в займе у официальных МФО. "Настоятельно рекомендуем физическим лицам оформлять займы лишь в реестровых компаниях, а в случае отказа и при возможности - на время отложить трату, на которую планировалось взять деньги", - подчеркнули там.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия
Банки, Финансы, РОССИЯ
00:37 25.09.2026
 
Россияне с 1 октября не смогут взять более двух дорогих займов

СРО "МиР": россияне с 1 октября не смогут взять более двух дорогих займов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россияне с 1 октября больше не смогут взять более двух займов с полной стоимостью более 200% годовых каждый, рассказали РИА Новости в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР".
"С 1 октября вступает в силу изменение в законодательство, которое ограничит количество одновременно действующих дорогих займов. На первом этапе данного закона МФО не смогут выдать заемщику более двух займов с полной стоимостью потребительского кредита (ПСК) свыше 200% годовых", - сказали там.
В пресс-службе организации уточнили, что это ограничение коснется лишь тех клиентов, которые подали заявку на получение нового займа после 1 октября.
"Клиентов, кто уже сейчас обслуживает два займа, данная мера в части обслуживания текущих обязательств не коснется", - добавили там.
В организации предостерегли россиян от обращения к нелегальным компаниям в случае отказа в займе у официальных МФО.
"Настоятельно рекомендуем физическим лицам оформлять займы лишь в реестровых компаниях, а в случае отказа и при возможности - на время отложить трату, на которую планировалось взять деньги", - подчеркнули там.
 
БанкиФинансыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала