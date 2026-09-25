https://1prime.ru/20260925/rossijane-873667416.html

Россияне с 1 октября не смогут взять более двух дорогих займов

Россияне с 1 октября не смогут взять более двух дорогих займов - 25.09.2026, ПРАЙМ

Россияне с 1 октября не смогут взять более двух дорогих займов

Россияне с 1 октября больше не смогут взять более двух займов с полной стоимостью более 200% годовых каждый, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T00:37+0300

2026-09-25T00:37+0300

2026-09-25T00:37+0300

банки

финансы

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873667416.jpg?1790285849

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россияне с 1 октября больше не смогут взять более двух займов с полной стоимостью более 200% годовых каждый, рассказали РИА Новости в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР". "С 1 октября вступает в силу изменение в законодательство, которое ограничит количество одновременно действующих дорогих займов. На первом этапе данного закона МФО не смогут выдать заемщику более двух займов с полной стоимостью потребительского кредита (ПСК) свыше 200% годовых", - сказали там. В пресс-службе организации уточнили, что это ограничение коснется лишь тех клиентов, которые подали заявку на получение нового займа после 1 октября. "Клиентов, кто уже сейчас обслуживает два займа, данная мера в части обслуживания текущих обязательств не коснется", - добавили там. В организации предостерегли россиян от обращения к нелегальным компаниям в случае отказа в займе у официальных МФО. "Настоятельно рекомендуем физическим лицам оформлять займы лишь в реестровых компаниях, а в случае отказа и при возможности - на время отложить трату, на которую планировалось взять деньги", - подчеркнули там.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия