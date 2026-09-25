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В ФНПР рассказали о выплате при несчастном случае на работе

В ФНПР рассказали о выплате при несчастном случае на работе - 25.09.2026, ПРАЙМ

В ФНПР рассказали о выплате при несчастном случае на работе

Россиянин при несчастном случае на работе может получить единовременную страховую выплату более 163 тысяч рублей, а также ряд других выплат, сообщили РИА... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T13:37+0300

2026-09-25T13:37+0300

2026-09-25T13:41+0300

финансы

россия

фнпр

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россиянин при несчастном случае на работе может получить единовременную страховую выплату более 163 тысяч рублей, а также ряд других выплат, сообщили РИА Новости в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). "При установлении утраты профессиональной трудоспособности назначаются единовременная и ежемесячные страховые выплаты. С 1 февраля 2026 года максимальный размер единовременной выплаты составляет 163 596,35 рубля без учета районных коэффициентов и надбавок", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавшему также положена ежемесячная выплата до 125 789,16 рубля при утрате трудоспособности, а также оплата расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. Точный размер единовременной страховой выплаты будет зависеть от зарплаты сотрудника, степени утраты профессиональной трудоспособности, установленной медико-социальной экспертизой, добавили в ФНПР.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, фнпр