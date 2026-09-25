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В ФНПР рассказали о выплате при несчастном случае на работе - 25.09.2026, ПРАЙМ
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В ФНПР рассказали о выплате при несчастном случае на работе
В ФНПР рассказали о выплате при несчастном случае на работе - 25.09.2026, ПРАЙМ
В ФНПР рассказали о выплате при несчастном случае на работе
Россиянин при несчастном случае на работе может получить единовременную страховую выплату более 163 тысяч рублей, а также ряд других выплат, сообщили РИА... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T13:37+0300
2026-09-25T13:41+0300
финансы
россия
фнпр
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россиянин при несчастном случае на работе может получить единовременную страховую выплату более 163 тысяч рублей, а также ряд других выплат, сообщили РИА Новости в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). "При установлении утраты профессиональной трудоспособности назначаются единовременная и ежемесячные страховые выплаты. С 1 февраля 2026 года максимальный размер единовременной выплаты составляет 163 596,35 рубля без учета районных коэффициентов и надбавок", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавшему также положена ежемесячная выплата до 125 789,16 рубля при утрате трудоспособности, а также оплата расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. Точный размер единовременной страховой выплаты будет зависеть от зарплаты сотрудника, степени утраты профессиональной трудоспособности, установленной медико-социальной экспертизой, добавили в ФНПР.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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финансы, россия, фнпр
Финансы, РОССИЯ, ФНПР
13:37 25.09.2026 (обновлено: 13:41 25.09.2026)
 
В ФНПР рассказали о выплате при несчастном случае на работе

ФНПР: россиянин при несчастном случае на работе может получить более 163 тысяч рублей

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россиянин при несчастном случае на работе может получить единовременную страховую выплату более 163 тысяч рублей, а также ряд других выплат, сообщили РИА Новости в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
"При установлении утраты профессиональной трудоспособности назначаются единовременная и ежемесячные страховые выплаты. С 1 февраля 2026 года максимальный размер единовременной выплаты составляет 163 596,35 рубля без учета районных коэффициентов и надбавок", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшему также положена ежемесячная выплата до 125 789,16 рубля при утрате трудоспособности, а также оплата расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.
Точный размер единовременной страховой выплаты будет зависеть от зарплаты сотрудника, степени утраты профессиональной трудоспособности, установленной медико-социальной экспертизой, добавили в ФНПР.
 
ФинансыРОССИЯФНПР
 
 
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