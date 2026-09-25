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"Нация мира": Внук де Голля заявил об провале попыток изолировать Россию
"Нация мира": Внук де Голля заявил об провале попыток изолировать Россию - 25.09.2026, ПРАЙМ
"Нация мира": Внук де Голля заявил об провале попыток изолировать Россию
Попытки западных стран изолировать Россию провалились, Россия, напротив, стала центром притяжения для многих стран, которые готовы строить новый многополярный... | 25.09.2026, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - ПРАЙМ. Попытки западных стран изолировать Россию провалились, Россия, напротив, стала центром притяжения для многих стран, которые готовы строить новый многополярный мир, заявил РИА Новости внук экс-президента Франции Шарля де Голля, заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль. Де Голль пообщался с агентством на полях Форума объединенных культур, который, по его словам, показывает, что попытки западных стран изолировать Россию провалились. "Это абсолютная демонстрация того, что Россия не изолирована. Напротив, Россия объединяет многие нации у себя, с российской инициативой, под российским лейблом", - сказал де Голль агентству. Тем самым, подчеркнул собеседник агентства, Россия доказывает, что является "нацией мира, мирной нацией, которая приветствует все страны". "Все эти страны очень счастливы строить новый (многополярный - ред.) мир с Россией. И с каждым разом их становится все больше", - указал де Голль. Он хотел бы, чтобы в России появлялось еще больше инициатив по приглашению иностранцев. "Чтобы они могли приехать, поодиночке или семьями, и увидеть, какая хорошая, спокойная, приятная и безопасная здесь жизнь", - указал де Голль. XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит 24-26 сентября. РИА Новости – стратегический информационный партнер форума.
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общество , франция, россия
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"Нация мира": Внук де Голля заявил об провале попыток изолировать Россию
Пьер де Голль: попытки Запада изолировать Россию провалились
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - ПРАЙМ. Попытки западных стран изолировать Россию провалились, Россия, напротив, стала центром притяжения для многих стран, которые готовы строить новый многополярный мир, заявил РИА Новости внук экс-президента Франции Шарля де Голля, заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль.
Де Голль пообщался с агентством на полях Форума объединенных культур, который, по его словам, показывает, что попытки западных стран изолировать Россию провалились.
"Это абсолютная демонстрация того, что Россия не изолирована. Напротив, Россия объединяет многие нации у себя, с российской инициативой, под российским лейблом", - сказал де Голль агентству.
Тем самым, подчеркнул собеседник агентства, Россия доказывает, что является "нацией мира, мирной нацией, которая приветствует все страны".
"Все эти страны очень счастливы строить новый (многополярный - ред.) мир с Россией. И с каждым разом их становится все больше", - указал де Голль.
Он хотел бы, чтобы в России появлялось еще больше инициатив по приглашению иностранцев.
"Чтобы они могли приехать, поодиночке или семьями, и увидеть, какая хорошая, спокойная, приятная и безопасная здесь жизнь", - указал де Голль.
XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит 24-26 сентября. РИА Новости – стратегический информационный партнер форума.
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