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"Позиции могут ослабнуть": аналитики дали прогноз по курсу рубля
"Позиции могут ослабнуть": аналитики дали прогноз по курсу рубля - 25.09.2026, ПРАЙМ
"Позиции могут ослабнуть": аналитики дали прогноз по курсу рубля
Курс китайской валюты по отношению к российской в конце рабочей недели падает вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T17:58+0300
2026-09-25T17:58+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в конце рабочей недели падает вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.36 мск снижался на 9 копеек (-0,7%), до 12,51 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,50-12,65 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,33 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 84,12 рубля. Рубль на подъеме Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу падает вторую сессию подряд и направляется в район отметки 12,5 рубля. "Несмотря на новую волну санкционного давления и сохраняющиеся геоэкономические риски, поддержку российской валюте в третьей декаде сентября оказывают экспортная выручка от продажи российских энергоносителей и высокие мировые цены на сырье. Дополнительным фактором поддержки остается пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.38 мск снижалась на 0,4%, до 106,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,3%, до 101 пункта. Прогнозы Минфин РФ планирует снизить цену отсечения нефти марки Urals в бюджетном правиле с 2027 года с 59 долларов за баррель до 50 долларов, и это потенциально фактор ослабления российской валюты в среднесрочной и долгосрочной перспективе, говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. В краткосрочной перспективе, по мере завершения налогового периода сентября, влияние продаж валютной выручки экспортеров будет постепенно снижаться, считает Проценко из "Альфа-Форекса". "Уже с середины следующей недели позиции рубля могут несколько ослабнуть. Дополнительное давление способны создать восстановление спроса на импорт, высокие бюджетные расходы и ожидания дальнейшего плавного снижения ключевой ставки. На исходе сентября ожидаем доллар в диапазоне 83-88 рублей. По евро наиболее вероятен диапазон 95-100 рублей. Юань пока не достигнет отметки 13 рублей и продолжит торговаться в коридоре 12,25-12,95 рубля", - оценивает она.
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рынок, торги, рубль, валюта, курсы валют, юань, доллар сша, евро
Экономика, Рынок, Торги, рубль, валюта, Курсы валют, юань, Доллар США, евро
"Позиции могут ослабнуть": аналитики дали прогноз по курсу рубля
Проценко: с середины следующей недели позиции рубля могут несколько ослабнуть
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в конце рабочей недели падает вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.36 мск снижался на 9 копеек (-0,7%), до 12,51 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,50-12,65 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,33 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 84,12 рубля.
Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу падает вторую сессию подряд и направляется в район отметки 12,5 рубля.
"Несмотря на новую волну санкционного давления и сохраняющиеся геоэкономические риски, поддержку российской валюте в третьей декаде сентября оказывают экспортная выручка от продажи российских энергоносителей и высокие мировые цены на сырье. Дополнительным фактором поддержки остается пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса".
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.38 мск снижалась на 0,4%, до 106,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,3%, до 101 пункта.
Минфин РФ планирует снизить цену отсечения нефти марки Urals в бюджетном правиле с 2027 года с 59 долларов за баррель до 50 долларов, и это потенциально фактор ослабления российской валюты в среднесрочной и долгосрочной перспективе, говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
В краткосрочной перспективе, по мере завершения налогового периода сентября, влияние продаж валютной выручки экспортеров будет постепенно снижаться, считает Проценко из "Альфа-Форекса".
"Уже с середины следующей недели позиции рубля могут несколько ослабнуть. Дополнительное давление способны создать восстановление спроса на импорт, высокие бюджетные расходы и ожидания дальнейшего плавного снижения ключевой ставки. На исходе сентября ожидаем доллар в диапазоне 83-88 рублей. По евро наиболее вероятен диапазон 95-100 рублей. Юань пока не достигнет отметки 13 рублей и продолжит торговаться в коридоре 12,25-12,95 рубля", - оценивает она.