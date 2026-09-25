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"Дополнительное давление": аналитики оценили динамику российского рынка

"Дополнительное давление": аналитики оценили динамику российского рынка - 25.09.2026, ПРАЙМ

"Дополнительное давление": аналитики оценили динамику российского рынка

Российский рынок акций снижается днем пятницы в отсутствие позитивных драйверов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T15:16+0300

2026-09-25T15:16+0300

2026-09-25T15:16+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается днем пятницы в отсутствие позитивных драйверов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.55 мск снижался на 1,25%, до 2283,42 пункта. В то же время Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 1,62%, до 104,86 доллара за баррель. "По состоянию на 25 сентября российский рынок акций снижается после нейтрального закрытия накануне, однако в течение сессии пытается восстановиться. В центре внимания инвесторов перспективы возобновления переговоров России, США и Украины", - комментирует Егор Вершинин из ФГ "Финам". "Дополнительное давление на рыночные настроения оказывают относительно более низкие цены на нефть…, а также по-прежнему высокие доходности облигаций: кривая доходности ОФЗ сроком погашения от двух до десяти лет сместилась вверх на 1-5 базисных пунктов", - делится Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции "Полюса" (+2,6%), "Селигдара" (+2,31%), "Магнита" (+2,32%), "Ленты" (+1,43%), ВТБ (+0,93%). "Для "Полюса" и "Селигдара" главным драйвером роста остается золото, которое сегодня обновляет высокие уровни и торгуется выше 4300 долларов за унцию. Для золотодобытчиков это напрямую улучшает выручку и денежный поток", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. В лидерах снижения - бумаги "Яндекса" (-3,55%), "Генетико" (-2,58%), "Озона" (-2,43%), "Московского кредитного банка" (-2,14%), "М.Видео" (-2,12%). Прогнозы Чернов ожидает индекс Мосбиржи на закрытии в диапазоне 2270-2320 пунктов. "В конечном счете, в отсутствие новых позитивных сигналов индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидироваться в диапазоне 2200-2300 пунктов, в то время как с технической точки зрения поддержкой может выступать уровень 2216 пунктов, где проходит 50-дневное скользящее среднее", - делится Дудников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, россия, акции, мосбиржа