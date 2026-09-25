Фокус на внутренних факторах

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала негативную динамику. На момент подготовки материала индекс Московской биржи за неделю снизился на 0,1%, а индекс РТС потерял 0,4%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался вблизи уровня 2275 пунктов.Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 0,2%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу в районе 84,1 рубля.Начало торговой недели на российском рынке акций было позитивным. Оптимизм был связан с продолжением роста цен на энергоносители на фоне перебоев в поставках нефти на Ближнем Востоке. Также инвесторы наблюдали динамичный рост котировок "Газпрома" и "Новатэка" — катализатором этого ралли стали сообщения о подготовке переговоров между спецпредставителем президента России и германскими политиками о возможном возобновлении поставок российского природного газа в Германию.В пятницу индекс Мосбиржи скорректировался: геополитика отошла на второй план, и участники рынка были сфокусированы на анализе внутренних факторов. Правительство РФ в четверг обнародовало бюджетные планы на 2027–2029 годы, которые предполагают увеличение налогообложения пассивного дохода, включая дивидендные поступления. Планы правительства предполагают, что в 2027–2029 годах бюджет будет сводиться с дефицитом около 2% ВВП, что может послужить для ЦБ сигналом к пересмотру прогноза траектории ключевой ставки.ЛидерыСреди акций, входящих в Индекс и портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "Ленты" (LENT +7,2%). Поводом послужили итоги первого полугодия компании, а также обновленные финансовые модели. Выручка — 648,5 миллиарда рублей, +26,2% год к году; LFL-продажи во втором квартале — +6,5%; торговые площади выросли на 41,1% год к году за счет M&A-сделок.АутсайдерыЛидерами по снижению цены за неделю оказались акции "МКБ" (CBOM), потерявшие около 11,3%.Прогноз на следующую неделюНа следующей неделе мы ожидаем продолжение коррекции на рынке акций. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться выше уровня 2090 пунктов. Учитывая волатильность и перепроданность рынка акций, индекс может продемонстрировать рост, но не более чем до уровня 2405 пунктов.Автор: Александр Власенко, портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала негативную динамику. На момент подготовки материала индекс Московской биржи за неделю снизился на 0,1%, а индекс РТС потерял 0,4%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался вблизи уровня 2275 пунктов.
Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 0,2%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу в районе 84,1 рубля.
Начало торговой недели на российском рынке акций было позитивным. Оптимизм был связан с продолжением роста цен на энергоносители на фоне перебоев в поставках нефти на Ближнем Востоке. Также инвесторы наблюдали динамичный рост котировок "Газпрома" и "Новатэка" — катализатором этого ралли стали сообщения о подготовке переговоров между спецпредставителем президента России и германскими политиками о возможном возобновлении поставок российского природного газа в Германию.
В пятницу индекс Мосбиржи скорректировался: геополитика отошла на второй план, и участники рынка были сфокусированы на анализе внутренних факторов. Правительство РФ в четверг обнародовало бюджетные планы на 2027–2029 годы, которые предполагают увеличение налогообложения пассивного дохода, включая дивидендные поступления. Планы правительства предполагают, что в 2027–2029 годах бюджет будет сводиться с дефицитом около 2% ВВП, что может послужить для ЦБ сигналом к пересмотру прогноза траектории ключевой ставки.
Лидеры
Среди акций, входящих в Индекс и портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "Ленты" (LENT +7,2%). Поводом послужили итоги первого полугодия компании, а также обновленные финансовые модели. Выручка — 648,5 миллиарда рублей, +26,2% год к году; LFL-продажи во втором квартале — +6,5%; торговые площади выросли на 41,1% год к году за счет M&A-сделок.
Аутсайдеры
Лидерами по снижению цены за неделю оказались акции "МКБ" (CBOM), потерявшие около 11,3%.
Прогноз на следующую неделю
На следующей неделе мы ожидаем продолжение коррекции на рынке акций. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться выше уровня 2090 пунктов. Учитывая волатильность и перепроданность рынка акций, индекс может продемонстрировать рост, но не более чем до уровня 2405 пунктов.
Автор: Александр Власенко, портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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