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Российский рынок акций в пятницу снизился более чем на 1,5%

Российский рынок акций в пятницу снизился более чем на 1,5% - 25.09.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций в пятницу снизился более чем на 1,5%

Российский рынок акций в пятницу снизился более чем на 1,5% - ниже ключевого уровня 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T20:13+0300

2026-09-25T20:13+0300

2026-09-25T20:13+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу снизился более чем на 1,5% - ниже ключевого уровня 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,66%, до 2273,87 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,99%, до 837,33 пункта, долларовый РТС - на 1,01%, до 849,31 пункта. С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 0,52%, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,32%, долларовый РТС снизился на 0,35%. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций в основные торги пятницы колебался ниже уровня закрытия четверга. При этом индекс Мосбиржи не удержался выше ключевого уровня 2300 пунктов. "На общем настрое участников рынка могли сказаться укрепление рубля и фактор пятницы. Под занавес недели инвесторы частично фиксируют прибыль, опасаясь реализации каких-либо внешних или рыночных рисков", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, подешевели акции "Яндекса" (-4,2%), АФК "Система" (-3,2%), "Новатэка" (-3,2%). Подорожали бумаги "Полюса" (+1,9%), префы "Транснефти" (+0,2%). Стоимость нефти к 19.38 мск снижалась на 2,4% - до 104,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 100,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в заметном минусе, но отступили от важных краткосрочных поддержек 2260 пунктов и 835 пунктов соответственно, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "К концу недели индикаторы растеряли все отвоеванные за последние пять сессий позиции. Российский рынок пока не находит драйверов для развития краткосрочного повышения. Основные надежды "быков" в РФ по-прежнему связаны с возможными геополитическими улучшениями в украинском конфликте", - добавляет она. На будущей неделе динамику рынка акций будут определять геополитика, сырьевые и валютные котировки, сигналы регулятора, макростатистика и корпоративные новости, отмечает Смирнов. "Ключевой задачей "быков" остается выход и закрепление над 2300 пунктами по индексу Мосбиржи, это откроет путь к 2380-2400 пунктам, а если падет опорная область вблизи 2270 пунктов, то возможен спуск индекса к 2200-2220 пунктам", - оценил он.

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рынок, торги, индексы, сша, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"