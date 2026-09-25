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Экс-сотрудники РЖД получили взятки на семь миллионов рублей
Экс-сотрудники РЖД получили взятки на семь миллионов рублей - 25.09.2026, ПРАЙМ
Экс-сотрудники РЖД получили взятки на семь миллионов рублей
Осужденные бывшие высокопоставленные сотрудники РЖД получили взятки на сумму свыше семи миллионов рублей, сообщил ЦОС ФСБ России. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T10:27+0300
2026-09-25T10:27+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Осужденные бывшие высокопоставленные сотрудники РЖД получили взятки на сумму свыше семи миллионов рублей, сообщил ЦОС ФСБ России.
В октябре 2025 года Басманный суд Москвы назначил сроки от 8,5 до 12,5 лет экс-замначальника Центральной дирекции закупок и снабжения филиала ОАО "РЖД" Олегу Кириллову, бывшему первому замначальника Центральной дирекции закупок и снабжения филиала ОАО "РЖД" Алексею Савченко, экс-начальнику транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала ОАО "РЖД" Денису Андрееву, бывшему замдиректора по экономике и финансам административно-хозяйственного управления филиала ОАО "РЖД" Денис Стрельцов. Их признали виновными по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
ФСБ в сообщении о том, что Мосгорсуд оставил этот приговор без изменения уточняет прежде не называвшуюся сумму взятки.
"Установлено, что денежные средства передавались представителями подрядных организаций должностным лицам ОАО "РЖД" за заключение договоров возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта госкомпании. Общая сумма взятки составила 7 365 000 рублей", - говорится в сообщении.
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РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РЖД, ФСБ, Мосгорсуд
Экс-сотрудники РЖД получили взятки на семь миллионов рублей
ФСБ: осужденные бывшие высокопоставленные сотрудники РЖД получили взятки свыше 7 млн руб
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Осужденные бывшие высокопоставленные сотрудники РЖД получили взятки на сумму свыше семи миллионов рублей, сообщил ЦОС ФСБ России.
В октябре 2025 года Басманный суд Москвы назначил сроки от 8,5 до 12,5 лет экс-замначальника Центральной дирекции закупок и снабжения филиала ОАО "РЖД" Олегу Кириллову, бывшему первому замначальника Центральной дирекции закупок и снабжения филиала ОАО "РЖД" Алексею Савченко, экс-начальнику транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала ОАО "РЖД" Денису Андрееву, бывшему замдиректора по экономике и финансам административно-хозяйственного управления филиала ОАО "РЖД" Денис Стрельцов. Их признали виновными по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
ФСБ в сообщении о том, что Мосгорсуд оставил этот приговор без изменения уточняет прежде не называвшуюся сумму взятки.
"Установлено, что денежные средства передавались представителями подрядных организаций должностным лицам ОАО "РЖД" за заключение договоров возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта госкомпании. Общая сумма взятки составила 7 365 000 рублей", - говорится в сообщении.