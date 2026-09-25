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Перевозки грузов между Россией и Казахстаном в январе-августе выросли на 3%
Перевозки грузов между Россией и Казахстаном в январе-августе выросли на 3% - 25.09.2026, ПРАЙМ
Перевозки грузов между Россией и Казахстаном в январе-августе выросли на 3%
Железнодорожные перевозки грузов между Россией и Казахстаном в январе-августе 2026 года выросли на 3% в годовом выражении и составили 63,7 миллиона тонн,... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T12:14+0300
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бизнес
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Железнодорожные перевозки грузов между Россией и Казахстаном в январе-августе 2026 года выросли на 3% в годовом выражении и составили 63,7 миллиона тонн, сообщили РЖД. Глава РЖД Олег Белозеров встретился с председателем правления АО "НК "Казахстан темир жолы" (КТЖ, Казахстанские железные дороги) Елжасом Отыншиевым. Главы компаний обсудили основные направления совместной работы, включая наращивание объемов перевозок грузов, повышение эффективности межгосударственных стыковых пунктов, развитие международных маршрутов и сотрудничество в сфере новых транспортных технологий. "За январь-август 2026 года: объем перевозок между Россией и Казахстаном достиг 63,7 миллиона тонн (+3%)… перевезено 860 тысяч контейнеров ДФЭ (+2,8%)" , - говорится в сообщении РЖД. Белозеров подчеркнул, что большое значение придается работе по реализации плана совместных действий РЖД и КТЖ по развитию цифровизации грузовых железнодорожных перевозок. "Стремимся к переходу на юридически значимые электронные перевозочные документы, доля перевозок по которым уже составляет более 80%. Отмечу, что применение электронных накладных позволяет сократить время обработки документов в 2-3 раза", – цитируют РЖД слова Белозерова.
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бизнес, россия, казахстан, олег белозеров, ржд
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Олег Белозеров, РЖД
Перевозки грузов между Россией и Казахстаном в январе-августе выросли на 3%
РЖД: грузовые перевозки между Россией и Казахстаном в январе-августе выросли на 3%
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Железнодорожные перевозки грузов между Россией и Казахстаном в январе-августе 2026 года выросли на 3% в годовом выражении и составили 63,7 миллиона тонн, сообщили РЖД.
Глава РЖД Олег Белозеров встретился с председателем правления АО "НК "Казахстан темир жолы" (КТЖ, Казахстанские железные дороги) Елжасом Отыншиевым. Главы компаний обсудили основные направления совместной работы, включая наращивание объемов перевозок грузов, повышение эффективности межгосударственных стыковых пунктов, развитие международных маршрутов и сотрудничество в сфере новых транспортных технологий.
"За январь-август 2026 года: объем перевозок между Россией и Казахстаном достиг 63,7 миллиона тонн (+3%)… перевезено 860 тысяч контейнеров ДФЭ (+2,8%)" , - говорится в сообщении РЖД.
Белозеров подчеркнул, что большое значение придается работе по реализации плана совместных действий РЖД и КТЖ по развитию цифровизации грузовых железнодорожных перевозок.
"Стремимся к переходу на юридически значимые электронные перевозочные документы, доля перевозок по которым уже составляет более 80%. Отмечу, что применение электронных накладных позволяет сократить время обработки документов в 2-3 раза", – цитируют РЖД слова Белозерова.