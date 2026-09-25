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Сбер запустил на горячей линии универсального ИИ-помощника - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Сбер запустил на горячей линии универсального ИИ-помощника
Сбер запустил на горячей линии универсального ИИ-помощника - 25.09.2026, ПРАЙМ
Сбер запустил на горячей линии универсального ИИ-помощника
Сбер запустил на горячей линии универсального ИИ-помощника, он дает ответы на вопросы из разных областей - например, науки и искусства, сообщили РИА Новости в... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T08:17+0300
2026-09-25T08:17+0300
банки
технологии
финансы
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Сбер запустил на горячей линии универсального ИИ-помощника, он дает ответы на вопросы из разных областей - например, науки и искусства, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Сбер первым в России запустил универсального ИИ-помощника на горячей линии — "Справочную на 900"… Теперь это не просто канал связи клиента с банком по финансовым вопросам, а полноценный многофункциональный голосовой ассистент, способный ответить на любые вопросы", - говорится в пресс-релизе банка. Сервис работает в офлайн-режиме напрямую по звонку. Причем воспользоваться им могут не только клиенты банка, а все желающие, уточнили в кредитной организации. "Достаточно позвонить по номеру 900, произнести слова "Справочная" или "Соедини со справочной" и устно сформулировать запрос - например, попросить найти номер горячей линии сотового оператора, банка или государственного ведомства, задать вопрос из любой области науки и искусства", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что по команде "Переведи на гида" после соединения со "Справочной на 900" ИИ-помощник свяжет клиента с виртуальным экскурсоводом Артуром - он расскажет об интересующих эпохах и событиях, достопримечательностях и произведениях искусства, а также составит прогулочный маршрут, исходя из интересов и потребностей собеседника. При этом "Справочная на 900" поддержит беседу с пользователями не только на русском, но и на узбекском, киргизском, казахском и таджикском, указали в пресс-службе. Достаточно подключиться к сервису с помощью команды на русском языке и продолжить разговор на одном из предустановленных иностранных. Сервис уже прошел пилотирование. С 29 апреля по 31 августа пользователи провели со "Справочной на 900" несколько тысяч диалогов. Средняя продолжительность разговора — две минуты. Чаще всего — 20% — люди обращались за номерами горячих линий сотовых операторов, банков и различных ведомств. Еще 10% звонящих просили "рассказать что-нибудь интересное", а 3% хотели услышать анекдот. Среди популярных запросов также оказались исторические факты, рецепты, вопросы по экономике, менеджменту и другим наукам.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
банки, технологии, финансы
Банки, Технологии, Финансы
08:17 25.09.2026
 
Сбер запустил на горячей линии универсального ИИ-помощника

Сбер запустил на горячей линии универсального ИИ-помощника

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Сбер запустил на горячей линии универсального ИИ-помощника, он дает ответы на вопросы из разных областей - например, науки и искусства, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Сбер первым в России запустил универсального ИИ-помощника на горячей линии — "Справочную на 900"… Теперь это не просто канал связи клиента с банком по финансовым вопросам, а полноценный многофункциональный голосовой ассистент, способный ответить на любые вопросы", - говорится в пресс-релизе банка.
Сервис работает в офлайн-режиме напрямую по звонку. Причем воспользоваться им могут не только клиенты банка, а все желающие, уточнили в кредитной организации.
"Достаточно позвонить по номеру 900, произнести слова "Справочная" или "Соедини со справочной" и устно сформулировать запрос - например, попросить найти номер горячей линии сотового оператора, банка или государственного ведомства, задать вопрос из любой области науки и искусства", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что по команде "Переведи на гида" после соединения со "Справочной на 900" ИИ-помощник свяжет клиента с виртуальным экскурсоводом Артуром - он расскажет об интересующих эпохах и событиях, достопримечательностях и произведениях искусства, а также составит прогулочный маршрут, исходя из интересов и потребностей собеседника.
При этом "Справочная на 900" поддержит беседу с пользователями не только на русском, но и на узбекском, киргизском, казахском и таджикском, указали в пресс-службе. Достаточно подключиться к сервису с помощью команды на русском языке и продолжить разговор на одном из предустановленных иностранных.
Сервис уже прошел пилотирование. С 29 апреля по 31 августа пользователи провели со "Справочной на 900" несколько тысяч диалогов. Средняя продолжительность разговора — две минуты. Чаще всего — 20% — люди обращались за номерами горячих линий сотовых операторов, банков и различных ведомств. Еще 10% звонящих просили "рассказать что-нибудь интересное", а 3% хотели услышать анекдот. Среди популярных запросов также оказались исторические факты, рецепты, вопросы по экономике, менеджменту и другим наукам.
 
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