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В "СберСтраховании жизни" призвали повышать прозрачность рынка - 25.09.2026, ПРАЙМ
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В "СберСтраховании жизни" призвали повышать прозрачность рынка
В "СберСтраховании жизни" призвали повышать прозрачность рынка - 25.09.2026, ПРАЙМ
В "СберСтраховании жизни" призвали повышать прозрачность рынка
Страховщикам необходимо повышать прозрачность рынка, чтобы клиент мог оценивать полис не только по цене, но и по качеству обслуживания, заявил генеральный... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T16:37+0300
2026-09-25T16:37+0300
бизнес
финансы
сберстрахование жизни
страхование
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Страховщикам необходимо повышать прозрачность рынка, чтобы клиент мог оценивать полис не только по цене, но и по качеству обслуживания, заявил генеральный директор "СберСтрахования жизни" Игорь Кобзарь на XXIII Международном банковском форуме."Моя мечта, чтобы в голове у клиента, кроме одного столбика цена, было еще два других столбика – это уровень выплат и скорость урегулирования", — сказал он.Кобзарь также отметил, что страховая отрасль переживает переломный момент активной трансформации, в том числе благодаря развитию ИИ.Сбер в этом году выпустил первый рейтинг страховых компаний в рамках ипотечного страхования жизни. Благодаря этому инструменту клиент может оценивать полис не только по стоимости, но и по тому, как страховщик подходит к процессу урегулирования обязательств. Сейчас в рейтинге 16 компаний из числа аккредитованных Сбером.
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бизнес, финансы, сберстрахование жизни, страхование
Бизнес, Финансы, СберСтрахование жизни, страхование
16:37 25.09.2026
 
В "СберСтраховании жизни" призвали повышать прозрачность рынка

Кобзарь: человек должен иметь возможность оценивать полис по нескольким критериям

© Фото : АЭИ ПРАЙМ"СберСтрахование жизни" увеличит быстрые выплаты с помощью ИИ-агента
СберСтрахование жизни увеличит быстрые выплаты с помощью ИИ-агента - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2026
© Фото : АЭИ ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Страховщикам необходимо повышать прозрачность рынка, чтобы клиент мог оценивать полис не только по цене, но и по качеству обслуживания, заявил генеральный директор "СберСтрахования жизни" Игорь Кобзарь на XXIII Международном банковском форуме.
"Моя мечта, чтобы в голове у клиента, кроме одного столбика цена, было еще два других столбика – это уровень выплат и скорость урегулирования", — сказал он.
Кобзарь также отметил, что страховая отрасль переживает переломный момент активной трансформации, в том числе благодаря развитию ИИ.
Сбер в этом году выпустил первый рейтинг страховых компаний в рамках ипотечного страхования жизни. Благодаря этому инструменту клиент может оценивать полис не только по стоимости, но и по тому, как страховщик подходит к процессу урегулирования обязательств. Сейчас в рейтинге 16 компаний из числа аккредитованных Сбером.
 
БизнесФинансыСберСтрахование жизнистрахование
 
 
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