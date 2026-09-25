https://1prime.ru/20260925/sber-873689846.html

В "СберСтраховании жизни" призвали повышать прозрачность рынка

В "СберСтраховании жизни" призвали повышать прозрачность рынка - 25.09.2026, ПРАЙМ

В "СберСтраховании жизни" призвали повышать прозрачность рынка

Страховщикам необходимо повышать прозрачность рынка, чтобы клиент мог оценивать полис не только по цене, но и по качеству обслуживания, заявил генеральный... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T16:37+0300

2026-09-25T16:37+0300

2026-09-25T16:37+0300

бизнес

финансы

сберстрахование жизни

страхование

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/05/870539909_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_da900b9099a7fd47f94cfafc120e878d.jpg

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Страховщикам необходимо повышать прозрачность рынка, чтобы клиент мог оценивать полис не только по цене, но и по качеству обслуживания, заявил генеральный директор "СберСтрахования жизни" Игорь Кобзарь на XXIII Международном банковском форуме."Моя мечта, чтобы в голове у клиента, кроме одного столбика цена, было еще два других столбика – это уровень выплат и скорость урегулирования", — сказал он.Кобзарь также отметил, что страховая отрасль переживает переломный момент активной трансформации, в том числе благодаря развитию ИИ.Сбер в этом году выпустил первый рейтинг страховых компаний в рамках ипотечного страхования жизни. Благодаря этому инструменту клиент может оценивать полис не только по стоимости, но и по тому, как страховщик подходит к процессу урегулирования обязательств. Сейчас в рейтинге 16 компаний из числа аккредитованных Сбером.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, сберстрахование жизни, страхование