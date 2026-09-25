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В Сбербанке прокомментировали изменения условий семейной ипотеки

В Сбербанке прокомментировали изменения условий семейной ипотеки - 25.09.2026, ПРАЙМ

В Сбербанке прокомментировали изменения условий семейной ипотеки

Новые условия семейной ипотеки, предусматривающие дифференциацию ставок в зависимости от количества детей в семье, начнут действовать с 1 октября, сообщила... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T17:09+0300

2026-09-25T17:09+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Новые условия семейной ипотеки, предусматривающие дифференциацию ставок в зависимости от количества детей в семье, начнут действовать с 1 октября, сообщила пресс-служба Сбербанка. Ранее Минфин объявил об обновлении условий выдачи семейной ипотеки. Теперь процентная ставка по кредиту будет дифференцирована в зависимости от количества детей в семье: от 4% до 12% годовых для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2% до 10% для остальных регионов. Корректируются, кроме того, максимальные суммы кредита для приобретения жилья. "Изменения начнут действовать на новые договоры, оформленные с 1 октября 2026 года. Прием заявок по программе осуществляется в штатном режиме", - отмечается в сообщении. В нем подчеркивается, что ставки будут зависеть от количества детей, возраста и региона приобретения жилья, что сделает семейную ипотеку более адресной и демографически ориентированной программой. Так, самую низкую ставку - 4% в Московском и Петербургском регионах, и 2% в прочих субъектах РФ - смогут получить семьи и с пятью детьми и более, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет на момент заключения договора. В сообщении также уточняется, что ставка по семейной ипотеке на приобретение и строительство жилого дома, а также покупку земли с последующим возведением жилья сохранится на уровне 6% вне зависимости от числа детей и региона проживания семьи. Дополнительно эта же ставка доступна для семей с ребенком-инвалидом или при первоначальном взносе более 50%.

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