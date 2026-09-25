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В Сбербанке прокомментировали изменения условий семейной ипотеки
В Сбербанке прокомментировали изменения условий семейной ипотеки - 25.09.2026, ПРАЙМ
В Сбербанке прокомментировали изменения условий семейной ипотеки
Новые условия семейной ипотеки, предусматривающие дифференциацию ставок в зависимости от количества детей в семье, начнут действовать с 1 октября, сообщила... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T17:09+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Новые условия семейной ипотеки, предусматривающие дифференциацию ставок в зависимости от количества детей в семье, начнут действовать с 1 октября, сообщила пресс-служба Сбербанка. Ранее Минфин объявил об обновлении условий выдачи семейной ипотеки. Теперь процентная ставка по кредиту будет дифференцирована в зависимости от количества детей в семье: от 4% до 12% годовых для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2% до 10% для остальных регионов. Корректируются, кроме того, максимальные суммы кредита для приобретения жилья. "Изменения начнут действовать на новые договоры, оформленные с 1 октября 2026 года. Прием заявок по программе осуществляется в штатном режиме", - отмечается в сообщении. В нем подчеркивается, что ставки будут зависеть от количества детей, возраста и региона приобретения жилья, что сделает семейную ипотеку более адресной и демографически ориентированной программой. Так, самую низкую ставку - 4% в Московском и Петербургском регионах, и 2% в прочих субъектах РФ - смогут получить семьи и с пятью детьми и более, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет на момент заключения договора. В сообщении также уточняется, что ставка по семейной ипотеке на приобретение и строительство жилого дома, а также покупку земли с последующим возведением жилья сохранится на уровне 6% вне зависимости от числа детей и региона проживания семьи. Дополнительно эта же ставка доступна для семей с ребенком-инвалидом или при первоначальном взносе более 50%.
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Недвижимость, Банки, Финансы, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, Сбербанк, Минфин
В Сбербанке прокомментировали изменения условий семейной ипотеки
Сбербанк: новые условия семейной ипотеки начнут действовать на новые договоры с 1 октября
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Новые условия семейной ипотеки, предусматривающие дифференциацию ставок в зависимости от количества детей в семье, начнут действовать с 1 октября, сообщила пресс-служба Сбербанка.
Ранее Минфин объявил об обновлении условий выдачи семейной ипотеки. Теперь процентная ставка по кредиту будет дифференцирована в зависимости от количества детей в семье: от 4% до 12% годовых для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2% до 10% для остальных регионов. Корректируются, кроме того, максимальные суммы кредита для приобретения жилья.
"Изменения начнут действовать на новые договоры, оформленные с 1 октября 2026 года. Прием заявок по программе осуществляется в штатном режиме", - отмечается в сообщении.
В нем подчеркивается, что ставки будут зависеть от количества детей, возраста и региона приобретения жилья, что сделает семейную ипотеку более адресной и демографически ориентированной программой. Так, самую низкую ставку - 4% в Московском и Петербургском регионах, и 2% в прочих субъектах РФ - смогут получить семьи и с пятью детьми и более, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет на момент заключения договора.
В сообщении также уточняется, что ставка по семейной ипотеке на приобретение и строительство жилого дома, а также покупку земли с последующим возведением жилья сохранится на уровне 6% вне зависимости от числа детей и региона проживания семьи. Дополнительно эта же ставка доступна для семей с ребенком-инвалидом или при первоначальном взносе более 50%.