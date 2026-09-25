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Сервис для глухих помог принять 500 тысяч звонков за полгода - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Сервис для глухих помог принять 500 тысяч звонков за полгода
Сервис для глухих помог принять 500 тысяч звонков за полгода - 25.09.2026, ПРАЙМ
Сервис для глухих помог принять 500 тысяч звонков за полгода
Сервис, позволяющий людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи, помог абонентам принять 500 тысяч звонков за полгода,... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T09:17+0300
2026-09-25T09:17+0300
технологии
общество
москва
московская область
подмосковье
мтс
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Сервис, позволяющий людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи, помог абонентам принять 500 тысяч звонков за полгода, рассказали РИА Новости в МТС. "За первые полгода работы "Секретарь для глухих и слабослышащих" помог провести около 500 тысяч разговоров по телефону", - сообщили в компании в преддверии Международного дня глухих. Среднестатистический пользователь – мужчина 35-44 лет, проживающий в Московском регионе или крупном областном центре. Чаще всего сервис используют в Москве и Подмосковье, на которые приходится 19% от всех звонков. На втором месте – Екатеринбург (9%), на третьем – Краснодар (7%). Отмечается, что чаще всего сервис помогал в общении с близкими, представителями банков и служб доставки.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
технологии, общество , москва, московская область, подмосковье, мтс
Технологии, Общество , МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, МТС
09:17 25.09.2026
 
Сервис для глухих помог принять 500 тысяч звонков за полгода

МТС: сервис для глухих и слабослышащих помог принять 500 тысяч звонков за полгода

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Сервис, позволяющий людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи, помог абонентам принять 500 тысяч звонков за полгода, рассказали РИА Новости в МТС.
"За первые полгода работы "Секретарь для глухих и слабослышащих" помог провести около 500 тысяч разговоров по телефону", - сообщили в компании в преддверии Международного дня глухих.
Среднестатистический пользователь – мужчина 35-44 лет, проживающий в Московском регионе или крупном областном центре. Чаще всего сервис используют в Москве и Подмосковье, на которые приходится 19% от всех звонков. На втором месте – Екатеринбург (9%), на третьем – Краснодар (7%).
Отмечается, что чаще всего сервис помогал в общении с близкими, представителями банков и служб доставки.
 
ТехнологииОбществоМОСКВАМосковская областьПОДМОСКОВЬЕМТС
 
 
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