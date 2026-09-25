https://1prime.ru/20260925/servis-873670536.html

Сервис для глухих помог принять 500 тысяч звонков за полгода

Сервис для глухих помог принять 500 тысяч звонков за полгода - 25.09.2026, ПРАЙМ

Сервис для глухих помог принять 500 тысяч звонков за полгода

Сервис, позволяющий людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи, помог абонентам принять 500 тысяч звонков за полгода,... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T09:17+0300

2026-09-25T09:17+0300

2026-09-25T09:17+0300

технологии

общество

москва

московская область

подмосковье

мтс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873670536.jpg?1790317055

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Сервис, позволяющий людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи, помог абонентам принять 500 тысяч звонков за полгода, рассказали РИА Новости в МТС. "За первые полгода работы "Секретарь для глухих и слабослышащих" помог провести около 500 тысяч разговоров по телефону", - сообщили в компании в преддверии Международного дня глухих. Среднестатистический пользователь – мужчина 35-44 лет, проживающий в Московском регионе или крупном областном центре. Чаще всего сервис используют в Москве и Подмосковье, на которые приходится 19% от всех звонков. На втором месте – Екатеринбург (9%), на третьем – Краснодар (7%). Отмечается, что чаще всего сервис помогал в общении с близкими, представителями банков и служб доставки.

москва

московская область

подмосковье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , москва, московская область, подмосковье, мтс