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Аварийная ситуация на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии ликвидирована

Аварийная ситуация на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии ликвидирована - 25.09.2026, ПРАЙМ

Аварийная ситуация на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии ликвидирована

Аварийная ситуация на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии, где во вторник произошел пожар, ликвидирована, ремонтные работы продолжаются, сообщили РИА Новости в... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T09:20+0300

2026-09-25T09:20+0300

2026-09-25T09:20+0300

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УЛАН-УДЭ, 25 сен - ПРАЙМ. Аварийная ситуация на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии, где во вторник произошел пожар, ликвидирована, ремонтные работы продолжаются, сообщили РИА Новости в администрация Нерюнгринского района. Возгорании на территории Нерюнгринской ГРЭС произошло во вторник. В МЧС республики сообщали, что там загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал. Пострадал один человек. Причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования, добавили в ведомстве. "Аварийная ситуация на Нерюнгринской ГРЭС ликвидирована, но ремонтные работы продолжаются", - сказала собеседница агентства. По данным администрации района, которые приводятся на канале в "Макс", с вечера четверга тепло стало поступать в дома поселка Серебряный Бор, с ночи пятницы в Нерюнгри и в 06.00 (00.00 мск) в Беркакит. Температурный режим в настоящее время поддерживают два водогрейных котла на Нерюнгринской ГРЭС и один на пиковой водогрейной котельной в Нерюнгри. При этом остались точечные проблемы. "Остаются отдельные дома с холодными батареями, низкий температурный режим наблюдается в наркологическом диспансере, тубдиспансере и инфекционном блоке Нерюнгринской ЦРБ… Вопросы с завоздушенностью сетей и периферийными перебоями должны быть решены сегодня", - говорится в сообщении. Также в администрации уточняют, что в восстановительных работах участвовали более 100 человек. Кроме того, там пояснили, что включение находящегося в аварийном ремонте энергоблока № 3 Нерюнгринской ГРЭС намечено на 28 сентября, ввод находящегося в плановом капитальном ремонте энергоблока № 2 по плану - 10 октября, а ремонт энергоблока № 1 осуществят до конца года. По данным на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Нерюнгринском районе в настоящее время плюс 11 градусов. Нерюнгринская ГРЭС расположена в поселке Серебряный Бор в Якутии и входит в состав АО "Дальневосточная генерирующая компания". Тепловая электростанция снабжает и теплом, и электричеством сразу несколько населенных пунктов и инфраструктурных объектов.

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