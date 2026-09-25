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В Словакии цены на бензин достигли исторического максимума
В Словакии цены на бензин достигли исторического максимума - 25.09.2026, ПРАЙМ
В Словакии цены на бензин достигли исторического максимума
Цены на автомобильное топливо в Словакии в середине сентября достигли исторического максимума, средняя стоимость литра бензина составила 1,853 евро, сообщило... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T15:38+0300
2026-09-25T15:38+0300
2026-09-25T15:38+0300
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БРАТИСЛАВА, 25 сен - ПРАЙМ. Цены на автомобильное топливо в Словакии в середине сентября достигли исторического максимума, средняя стоимость литра бензина составила 1,853 евро, сообщило управление статистики республики.
"Цены на самое продаваемое топливо непрерывно росли на протяжении пяти недель, дизельное топливо достигло исторического максимума. Цена на бензин в середине сентября выросла выше среднего уровня, а дизельное топливо продавалось по самой высокой цене с 2009 года, когда Статистическим управлением Словакии был начат еженедельный учет средних цен на автомобильное топливо в стране", - говорится в сообщении на официальном сайте управления статистики.
По данным ведомства, средняя цена за литр бензина составила 1,853 евро, а за литр дизельного топлива автомобилисты платили 1,95 евро. В годовом выражении цена бензина в Словакии выросла на 21,1%, а дизтоплива - на 33,7%.
Премьер-министр Роберт Фицо в среду сообщил, что республика ограничит маржу розничных продавцов топлива в ответ на рост цен на ГСМ в Европе. Он также указал, что кабмин одобрил снижение стоимости проезда на поездах на 50%, данная мера вступит в силу с октября и будет действовать на протяжении одного месяца. Словацкие власти также предложат администрациям городов снизить в октябре стоимость проезда на общественном транспорте и пригородных автобусах на 30%.
Во вторник Фицо призвал Евросоюз созвать внеочередной саммит из-за роста цен на топливо, который наблюдается в Европе в последнее время.
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словакия, европа, роберт фицо, ес
СЛОВАКИЯ, ЕВРОПА, Роберт Фицо, ЕС
В Словакии цены на бензин достигли исторического максимума
В Словакии в середине сентября цены на бензин достигли исторического максимума
БРАТИСЛАВА, 25 сен - ПРАЙМ. Цены на автомобильное топливо в Словакии в середине сентября достигли исторического максимума, средняя стоимость литра бензина составила 1,853 евро, сообщило управление статистики республики.
"Цены на самое продаваемое топливо непрерывно росли на протяжении пяти недель, дизельное топливо достигло исторического максимума. Цена на бензин в середине сентября выросла выше среднего уровня, а дизельное топливо продавалось по самой высокой цене с 2009 года, когда Статистическим управлением Словакии был начат еженедельный учет средних цен на автомобильное топливо в стране", - говорится в сообщении на официальном сайте управления статистики.
По данным ведомства, средняя цена за литр бензина составила 1,853 евро, а за литр дизельного топлива автомобилисты платили 1,95 евро. В годовом выражении цена бензина в Словакии выросла на 21,1%, а дизтоплива - на 33,7%.
Премьер-министр Роберт Фицо в среду сообщил, что республика ограничит маржу розничных продавцов топлива в ответ на рост цен на ГСМ в Европе. Он также указал, что кабмин одобрил снижение стоимости проезда на поездах на 50%, данная мера вступит в силу с октября и будет действовать на протяжении одного месяца. Словацкие власти также предложат администрациям городов снизить в октябре стоимость проезда на общественном транспорте и пригородных автобусах на 30%.
Во вторник Фицо призвал Евросоюз созвать внеочередной саммит из-за роста цен на топливо, который наблюдается в Европе в последнее время.